Los problemas legales para Kylie Jenner se acumulan; y es que, una exempleada acaba de emprender acciones legales en su contra por presunto maltrato laboral.

En la demanda, presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, la mujer acusa a la empresaria de haberla sometido a condiciones de trabajo extremas, esto a pesar de que estaba embarazada.

De acuerdo con "Los Angeles Times", la demandante, que trabajaba como cocinera personal de Jenner, afirma que sus jornadas laborales eran de entre 11 y 12 horas, además de que realizaba tareas físicamente exigentes como el traslado de cajas y alimentos pesados; situación que terminó provocándole un aborto.

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En sus declaraciones, la mujer afirma que comenzó a trabajar para la hermana de Kim Kardashian a finales de 2024 y poco tiempo después le comunicó su embarazo; sin embargo, no le hicieron las adaptaciones que su condición requería.

Uno de los episodios que se señalan en la demanda ocurrió en febrero de 2025, durante la fiesta de cumpleaños de Aire, el hijo de Kylie y Travis Scott. Según la denunciante, para entonces tenía cinco meses de embarazo y aunque pidió ayuda para cumplir algunas de sus labores, su solicitud fue rechazada.

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Tras el evento, la mujer terminó exhausta y al día siguiente presentó una hemorragia severa que la llevó al hospital. Ahí recibió la noticia de que su bebé ya no presentaba signos vitales.

Además, la exempleada sostiene tras informar de lo sucedido, recibió críticas por su trabajo. Días más tarde sufrió otra hemorragia, y desarrolló ansiedad y depresión.

Esta es la tercera demanda laboral presentada contra Jenner en menos de dos meses. En abril, una trabajadora de limpieza denunció discriminación por su origen, raza y religión; mientras que en mayo otra exempleada acusó un ambiente laboral hostil e incumplimientos laborales.

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Hasta el momento, ni la influencer ni sus representantes han emitido Kylie declaraciones públicas al respecto.

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