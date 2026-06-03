Las vacaciones de verano 2026 están cada vez más cerca y miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria ya comenzaron la cuenta regresiva para disfrutar del descanso más largo del ciclo escolar.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, faltan apenas unas semanas para que concluya el periodo académico 2025-2026 y dé inicio el esperado receso.

Las vacaciones de verano concentran uno de los picos más altos de turismo nacional. Foto: Pixabay

Para muchas familias, este periodo representa la oportunidad perfecta para planear viajes, actividades recreativas o simplemente disfrutar de tiempo de calidad en casa. Además, marca el cierre de una etapa importante para miles de alumnos que, tras concluir sus estudios correspondientes, avanzarán al siguiente nivel educativo.

¿Cuántos días faltan para las vacaciones de verano 2026?

Según el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el próximo 15 de julio de 2026. Tomando en cuenta la fecha actual, faltan 42 días para que los estudiantes de educación básica inicien las esperadas vacaciones de verano.

Calendario Escolar 2025-2026 original. Foto: Secretaría de Educación Pública (SEP)

Una vez terminadas las actividades académicas, los alumnos disfrutarán de un periodo de descanso de 48 días consecutivos, convirtiéndose en la pausa más extensa del año escolar. El regreso a las aulas está programado para el 1 de septiembre de 2026, cuando arrancará el nuevo ciclo escolar.

¿Qué actividades habrá antes de que termine el ciclo escolar?

Antes de que concluyan oficialmente las clases, las escuelas deberán completar varios procesos administrativos establecidos por la SEP.

¿Qué actividades habrá antes de que termine el ciclo escolar? Aquí te lo decimos. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Entre ellos destaca el registro de calificaciones, programado para el 3 de julio, fecha en la que docentes capturarán las evaluaciones finales de los estudiantes. Posteriormente, el 14 de julio se realizará la entrega de boletas a madres, padres y tutores, permitiendo conocer el desempeño académico de los alumnos antes del inicio de las vacaciones.

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¿Habrá suspensión de clases antes de las vacaciones de verano?

Sí. Antes de que lleguen las vacaciones de verano 2026, algunos estudiantes aún podrán disfrutar de días sin actividades escolares.

Uno de ellos será el 11 de junio, fecha en la que se suspenderán las clases para estudiantes de la Ciudad de México, luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunciara un día de asueto con motivo de la inauguración del Copa Mundial de la FIFA 2026.

El el 11 de junio se suspenderán las clases para estudiantes de la Ciudad de México. Foto: Imagen generada con IA

Además, el 26 de junio se llevará a cabo la última sesión del Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos de educación básica no asistirán a clases ese día, como ocurre regularmente durante estas jornadas de trabajo para docentes.

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