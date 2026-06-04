Uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid, España está dando de qué hablar en redes sociales, al provocar una discusión entre dos influencers que se encontraban bailando en la zona de ‘La Casita’. Debido al poco espacio en el lugar, ambas jóvenes deseaban estar en primera fila para ser filmadas junto al artista.

Durante sus shows, el cantante puertorriqueño suele interactuar de cerca con las personas que aparecen como invitadas en el escenario alternativo donde bailan y se divierten como en una auténtica fiesta. Sin embargo, en esta ocasión la competencia por un espacio frente a las cámaras terminó por propiciar un altercado entre entre la influencer Lola Lolita y la creadora de contenido Eva Smith.

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La casita de Bad Bunny. Foto: X

Influencers pelean a empujones por lugar en la casita de Bad Bunny

El clip de la jóvenes intercambiando comentarios tras empujarse, se volvió viral en redes sociales. Al día siguiente, la tiktoker Lola Lolita respondió a las críticas por su actitud durante el concierto del puertorriqueño.

Lola Lolita ha sido grabada protagonizando una discusión en mitad del concierto de Bad Bunny, supuestamente por querer estar en primera fila de la casita. 🐰 pic.twitter.com/atK65M7IDR — Terreno Viral (@terrenoviral) June 3, 2026

“Ayer había un poco de overbooking y había gente a la que le gustaba el enfrentamiento, como que buscaba pelea. Y yo no soy nada de ese team, entonces yo le digo: escucha, si me vas a pegar otro empujón más voy a llamar al seguridad y le voy a decir que pare. No quiero que una persona como tú venga a pegarme empujones a mí, a mi hermana y a todo el mundo”, señaló.

Asimismo, mencionó que el equipo de Bad Bunny se dio cuenta del conflicto y decidió tomar medidas para su siguiente presentación, donde la zona de 'La Casita’ lució sin invitados en la fecha siguiente.

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