La derrama económica generada por el Mundial de Futbol 2026 no será suficiente para compensar las presiones derivadas de la inflación y cambios fiscales, afirmó Claudia Ramírez, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

En conferencia de prensa, señaló que el beneficio económico asociado al torneo se concentra únicamente en junio y julio, mientras que durante el resto del año los establecimientos continúan enfrentando mayores costos de operación, incrementos en insumos y afectaciones derivadas de las modificaciones tributarias aplicadas a principios de año.

Explicó que las micro y pequeñas empresas que dependen de las plataformas de entrega a domicilio han experimentado incrementos de entre 20 y 30% en sus costos, lo que ha impactado el flujo de sus negocios.

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Ramírez indicó además que los bloqueos registrados en distintos puntos de la Ciudad de México también han afectado al sector. Más de mil establecimientos ubicados en corredores como Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y algunas zonas de Tlalpan han registrado afectaciones, con pérdidas de hasta 40% en aquellos negocios que prácticamente se quedaron sin clientes durante una semana.

La presidenta ejecutiva de Canirac señaló que la reducción en la movilidad ha impactado tanto los ingresos de los restaurantes como las propinas de los trabajadores y el traslado del personal hacia sus centros de trabajo.

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Asimismo, destacó que durante los primeros partidos del Mundial no se observó un incremento significativo en el ticket promedio de consumo, el cual se mantuvo en niveles similares a los de un día normal, por lo que el crecimiento registrado en algunos establecimientos se explicó principalmente por una mayor afluencia de clientes.

Canirac señala que el crecimiento en ventas no alcanza para revertir las presiones económicas acumuladas. Imagen de referencia. Foto: Sports & Chips Games Bar

La Canirac estima que el Mundial impulsará un aumento del 30% en las ventas de la industria restaurantera durante junio y julio, con beneficios para más de 206 mil establecimientos y la generación de 39 mil empleos adicionales. Para aprovechar la temporada, el sector reforzó la capacitación del personal, impulsó una bolsa de trabajo y trabajó con autoridades para facilitar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias.

Tras el partido inaugural de México, una primera medición mostró que el 28% de los restaurantes registró ventas superiores a las de un día normal, con incrementos de entre 40 y 50% en los casos más exitosos. Los mejores resultados se observaron en restaurantes-bar y cantinas, mientras que cuatro de cada diez establecimientos contrataron personal adicional para atender la demanda.

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Impulsan apoyos para elevar ventas en restaurantes

Andrea Sánchez, directora de reputación y comunicación de Grupo Modelo, señaló que la compañía se preparó desde hace tiempo para la Copa del Mundo con programas de apoyo dirigidos a negocios y establecimientos dedicados al consumo.

La directiva explicó que la empresa desarrolló kits mundialistas para ambientar restaurantes y bares, con el objetivo de aprovechar la mayor concurrencia generada por el torneo.

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"Lo que estamos haciendo es facilitar el día a día para poder aprovechar esa nueva concurrencia y el interés mundialista en los negocios", señaló.

Añadió que la firma también ha impulsado la capacitación de personal en puntos de venta y en espacios vinculados con la experiencia del Mundial, además de recorrer las 32 entidades del país para acercar los partidos a los aficionados.

Sánchez destacó que la empresa mantiene una estrategia enfocada en diversificar su portafolio, particularmente en la categoría de bebidas sin alcohol, ante el crecimiento que registra este segmento en México.

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