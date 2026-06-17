El ambiente de fiesta por el arranque del Mundial 2026 en México se vio opacado por un incidente que ha provocado una ola de reacciones en redes sociales.

La periodista y creadora de contenido Montserrat Gómez denunció públicamente haber sido víctima de acoso mientras realizaba una transmisión en vivo en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Periodista denuncia acoso durante transmisión en vivo del Mundial 2026 en México. Foto: Redes sociales

Las imágenes difundidas por la comunicadora muestran el momento en que un hombre se aproxima inesperadamente durante su cobertura y realiza un contacto físico sin su consentimiento, una situación que rápidamente generó indignación entre usuarios.

¿Qué pasó con la periodista Montserrat Gómez durante la inauguración del Mundial 2026?

La denuncia ocurrió después de la histórica jornada del 11 de junio, fecha en la que México inauguró el Mundial 2026 con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica ante miles de aficionados reunidos en el Estadio Ciudad de México.

Mientras realizaba un reporte sobre el triunfo del Tricolor y las celebraciones que se extendieron por distintos puntos de la capital, Montserrat fue sorprendida por un aficionado que se acercó a ella durante una transmisión en vivo.

De acuerdo con la periodista, el individuo la sujetó por la cintura y recargó su cuerpo sobre ella sin autorización, un acto que quedó registrado en video y que posteriormente decidió hacer público para evidenciar una conducta que, señaló, sigue afectando a mujeres en espacios públicos y eventos masivos.

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La periodista asegura que el hecho no debe normalizarse

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora explicó que la cobertura de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 representaba uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que había trabajado durante años para estar presente en un acontecimiento de tal magnitud.

"No quiero que esto empañe el gran día que viví, sobretodo porque el 11/06/26 lo estuve esperando por muchísimos años, y para lograr estar aquí puse mucho trabajo, esfuerzo y dedicación", escribió.

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Sin embargo, señaló que no podía guardar silencio ante una situación que consideró una clara falta de respeto tanto a su trabajo como a su integridad personal.

Asimismo expresó que, aunque para el hombre involucrado pudo parecer una acción “graciosa”, para ella representó un acto de acoso y una invasión a su espacio personal, algo que consideró inaceptable en pleno 2026.

"Afortunadamente, tengo su cara claramente capturada en video y aquí lo dejo porque si lo conocen quiero que sepan que es un acosador", finalizó.

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Video viral provoca apoyo masivo en redes sociales

Tras la publicación de las imágenes, el caso comenzó a difundirse rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios expresaron su respaldo a la periodista y condenaron el comportamiento captado durante la transmisión.

Los mensajes de apoyo también estuvieron acompañados de llamados para reforzar el respeto hacia periodistas, reporteros e influencers que realizan coberturas en eventos multitudinarios como el Mundial 2026, donde miles de personas conviven en espacios reducidos.

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Entre los comentarios se encuentran mensajes como:

"Todo mi apoyo para ti. Ojalá identifiquen a ese tipo y enfrente las consecuencias. Nadie debería pasar por algo así"

"Qué coraje, como mujer puede llegar a ser un infierno hacer tu trabajo en esta área"

"Lamentable. Deberías hacer tu denuncia ante las autoridades"

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