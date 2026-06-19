Si bien la mayor parte de los celulares en México pertenece a la gama media (siete de cada 10), también existe una predilección importante por aquellos teléfonos que cuentan con tecnología de última generación y diseños resistentes y elegantes. Estos últimos pueden ser el regalo ideal para papá.

Según The Competitive Intelligence Unit (The CIU), el usuario promedio de telefonía móvil en México tiene 37 años y casi la mitad de los clientes (47.5%) pertenece al género masculino. Dicho de otro modo, “el rey de la casa” estaría más que feliz con alguno de los nuevos smartphones de reciente lanzamiento, desde el siempre efectivo iPhone 17 Pro hasta el sofisticado Motorola Signature.

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iPhone 17 Pro

Si el corazón de papá tiene forma de manzana, entonces, el regalo ideal para él es el iPhone 17 Pro, que sigue siendo una compra totalmente viable, aun con lo que presente Apple el próximo septiembre. El celular asegura un desempeño de máximo nivel y una toma de fotos y video destacada gracias a su óptica principal Pro Fusion de 48 MP (equivalente a ocho lentes). Está disponible en colores azul profundo, naranja y plata.

Dónde: Apple y operadores

Precio aproximado: 28,499 pesos

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iPhone 17 Pro. Foto: Especial

Samsung Galaxy S26 Ultra

En el mundo Android, la línea Galaxy S se ha ganado una reputación sólida, ya que es una serie en la que el fabricante pone lo mejor de su tecnología móvil. Uno de los elementos más destacados del Galaxy S26 Ultra es su Pantalla de Privacidad, que impide la visualización del panel desde los laterales. También viene con la resolución QHD+ y el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Dónde: Samsung y operadores

Precio aproximado: 37,999 pesos

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Samsung Galaxy S26 Ultra. Foto: Especial

Pixel 10 Pro

Google tiene un dispositivo que ha ganado muy buena reputación: el Pixel 10 Pro, especialmente por todas sus funciones respaldadas o impulsadas por inteligencia artificial (IA). La unidad cuenta con una pantalla Super Actua de 6.3 pulgadas, batería de 4,870 mAh y óptica principal triple. Su procesador, el Tensor G5, es el mayor salto de rendimiento de la serie. Su batería puede durar más de 24 horas y se carga al 55% en unos 30 minutos.

Dónde: Google y departamentales

Precio aproximado: 26,000 pesos

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Pixel 10 Pro. Foto: Especial

Motorola Signature

Si papá pone atención en cada detalle, seguro que le encantará un celular con un diseño moderno y elegante, así como con características de última generación. El Motorola Signature es un equipo delgado (6.99 mm), asegura hasta siete años de actualizaciones de seguridad e incorpora en su óptica principal un sensor Sony LYTIA 828 de 50 MP para obtener fotos dignas de presumir.

Dónde: motorola.com.mx

Precio aproximado: 29,999 pesos

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Motorola Signature. Foto: Especial

Honor Magic 8 Pro

El fabricante internacional no deja de sorprender cada cierto tiempo con lanzamientos que roban las miradas, y el Magic 8 Pro no es la excepción. En el smartphone, papá puede encontrar una batería de 7,100 mAh con carga rápida de 100 W, el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una óptica trasera en la que destaca un lente de 200 MP, además de un diseño que grita elegancia.

Dónde: honor.com/mx

Precio aproximado: 31,999 pesos

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Honor Magic 8 Pro. Foto: Especial

Xiaomi 17 Ultra

Los celulares de la actualidad se han convertido en verdaderas “máquinas fotográficas”, con sensores que son cada vez más grandes, como el Xiaomi 17 Ultra. En su parte trasera destaca el módulo óptico firmado por Leica, lo cual garantiza obtener fotografías sobresalientes en prácticamente cualquier condición. Asimismo, viene con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 6,000 mAh.

Dónde: Xiaomi y operadores

Precio: 35,999 pesos

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Xiaomi 17 Ultra. Foto: Especial

Oppo Find X9 Ultra

La intervención en el apartado fotográfico en este caso es de parte de Hasselblad, por lo que es casi seguro que papá conseguirá imágenes sobresalientes, especialmente de sus aventuras en la naturaleza. El móvil ofrece una versión que combina el metal y el cuero; una tasa de actualización dinámica de 144 Hz; el respaldo del procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, y batería de 7,050 mAh.

Dónde: oppo.com/mx

Precio aproximado: 38,999 pesos

Oppo Find X9 Ultra. Foto: Especial

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