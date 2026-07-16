[Publicidad]
Un sismo de magnitud 5.9 sacudió el sur de la Isla Sur de Nueva Zelanda este jueves, lo que provocó la activación de una alerta de tsunami.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que mide la actividad sísmica de todo el mundo, el terremoto ocurrió a las 21:14 hora local (9:14 GMT), con epicentro situado a 42.3 kilómetros al noroeste de la ciudad de Te Anau, con más de mil 900 habitantes, y a una profundidad de 76 kilómetros.
Tras el terremoto, la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Nueva Zelanda pidió a los vecinos de las áreas afectadas dirigirse hacia "la zona elevada más cercana fuera de las áreas de evacuación por tsunami, o tan al interior como sea posible".
Más tarde, las autoridades neozelandesas retiraron la alerta de tsunami explicando que el sismo fue menos importante de lo que se había estimado inicialmente.
Tras advertir inicialmente a la población de las zonas afectadas que se desplazaran "inmediatamente" a terrenos elevados, ahora les aconseja que tengan cuidado con las "corrientes fuertes e inusuales" en la costa.
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Organiza tu refrigerador de forma inteligente; el método definitivo para evitar que tus alimentos se descompongan rápido
Estados
Así fue la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California; llegaba a una reunión en Ensenada
Nación
Laura Itzel Castillo abre la puerta a ampliar la presidencia del Senado; pide reglas claras para la Mesa Directiva
Estados
Tormenta y fuertes vientos provocan afectaciones en Mérida, Yucatán; reportan cortes de energía y cerca de 20 árboles caídos
Deportes
¿Adiós al Chelsea? La publicación de Enzo Fernández con Messi que hizo estallar a los aficionados
Noticias
Aficionado inglés llama a Argentina “el equipo más asqueroso” y pide a España evitar otro título mundial para Messi
Deportes
España vs Argentina EN VIVO: horario, canal y dónde ver GRATIS la final del Mundial 2026
Noticias
TV Azteca rompe el silencio tras la polémica de Pedro Sola y anuncia medidas por el bienestar animal