Un sismo de magnitud 5.9 sacudió el sur de la Isla Sur de Nueva Zelanda este jueves, lo que provocó la activación de una alerta de tsunami.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que mide la actividad sísmica de todo el mundo, el terremoto ocurrió a las 21:14 hora local (9:14 GMT), con epicentro situado a 42.3 kilómetros al noroeste de la ciudad de Te Anau, con más de mil 900 habitantes, y a una profundidad de 76 kilómetros.

Tras el terremoto, la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Nueva Zelanda pidió a los vecinos de las áreas afectadas dirigirse hacia "la zona elevada más cercana fuera de las áreas de evacuación por tsunami, o tan al interior como sea posible".

Más tarde, las autoridades neozelandesas retiraron la alerta de tsunami explicando que el sismo fue menos importante de lo que se había estimado inicialmente.

Tras advertir inicialmente a la población de las zonas afectadas que se desplazaran "inmediatamente" a terrenos elevados, ahora les aconseja que tengan cuidado con las "corrientes fuertes e inusuales" en la costa.