La bandera inspirada en México que recibió el elenco de “Spider-Man” durante el fan event sigue dando de qué hablar, pero ahora el debate ya llegó al terreno legal. El exministro Arturo Zaldívar explicó en un video que no toda pieza con los colores verde, blanco y rojo puede considerarse una bandera nacional. Según explicó, al no incluir el escudo oficial y llevar ilustraciones de Spider-Man en el centro, primero habría que determinar si realmente se trata de un símbolo patrio protegido por la ley o de una obra inspirada en sus colores.

Su explicación abrió un nuevo debate en redes. Mientras el político Adrián Ruvalcaba respaldó su postura con un "No es la bandera nacional y no es sancionable", otros usuarios siguieron divididos. Algunos aseguraron que "podría ser la bandera de Italia", mientras otros insistieron en que sí hubo una alteración deliberada y que debería sancionarse para sentar un precedente. Al final, un regalo para Tom Holland y Zendaya terminó provocando una discusión que pasó de los fans de Marvel a los expertos en derecho.

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Álvaro Guerrero disfruta del descanso ganado

Porque ha estado trabajando sin parar durante los últimos meses, Álvaro Guerrero ha decidido parar y darse un año sabático alejado de los foros de cine y tv, así como de los escenarios teatrales.

El actor de “Amores perros” y “México 86” apunta que aunque ama su trabajo, la familia es la sacrificada y es tiempo de estar con ella sin prisa y con mucha calma. Ya era algo que venía pensando desde hace mucho, pero no se habían dado las condiciones para ello. Total, dice, sólo se vive una vez y hay disfrutar el descanso ganado. Eso sí, no se descarta que en algún momento algo lo termine convenciendo para volver, pero no es algo que piense ahora.

Retratos del actor Álvaro Guerrero. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

No habrá más de Daniel, me estás matando

Tras la reciente separación del dúo de boleros glam, Daniel, me estás matando, sus fans siguen esperanzados en un reencuentro entre Daniel Zepeda e Iván de la Rioja, pero Dani ve imposible que esto suceda.

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Sin mencionar cuál fue el origen del disgusto, asegura a EL UNIVERSAL que esta decisión ya la tenía pensada y solo estaba esperando a lanzar el disco que ya estaba 90% completado, pero tras un acontecimiento eligió disolver la banda, señalando también que no volverán ni estrenarán el álbum a menos de que la disquera los obligue. En tanto no suceda, cada quien por su lado.

Daniel me estás matando

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