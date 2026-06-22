La boda de Dua Lipa y Callum Turner no solo dejó imágenes románticas desde Italia. También se convirtió en una auténtica pasarela de alta moda donde la cantante británica mostró cuatro looks completamente distintos para cada una de las celebraciones previas y posteriores al enlace.

Lejos de apostar por una sola estética, la intérprete de New Rules construyó un guardarropa nupcial que recorrió algunas de las casas de moda más importantes del mundo, desde Versace y Schiaparelli hasta Bottega Veneta y Chanel. Estos fueron todos los vestidos que usó Dua Lipa durante los festejos de su boda.

El vestido Versace vintage para la despedida de soltera

Para la despedida de soltera, Dua Lipa apostó por el brillo y la estética dosmilera con un minivestido vintage de Versace. La pieza, completamente cubierta de lentejuelas plateadas, destacaba por su silueta ajustada, cierre frontal visible y un acabado que evocaba el glamour característico de la firma italiana durante finales de los años noventa y principios de los 2000.

Foto: Instagram @dualipa

La cantante complementó el look con botas a juego, creando una imagen divertida y desenfadada para una de las celebraciones previas a la boda.

Schiaparelli para la ceremonia civil

Para la ceremonia civil, Dua eligió una propuesta mucho más sofisticada y teatral firmada por Schiaparelli. El conjunto estaba compuesto por un vestido-abrigo blanco de líneas estructuradas que resaltaba la cintura y aportaba un aire elegante y minimalista.

Boda de Dua Lipa y Callum Turner. Foto: Instagram dualipa

Sin embargo, el verdadero protagonista fue el enorme sombrero de ala ancha que cubría parcialmente el rostro de la cantante y que añadió dramatismo al estilismo. Guantes blancos, joyería discreta y un pequeño ramo floral terminaron de construir uno de los looks más comentados de toda la celebración.

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Bottega Veneta para la pre boda

Antes de la ceremonia principal, Dua Lipa apareció con un diseño blanco firmado por Bottega Veneta. El vestido destacaba por su silueta ceñida al cuerpo y por los detalles de plumas que decoraban el bajo de la falda, aportando movimiento y textura.

El diseño combinaba la sencillez característica de la firma italiana con pequeños elementos festivos que lo convertían en una opción perfecta para una celebración previa al gran día. La cantante completó el look con joyería llamativa y un beauty look natural que mantuvo toda la atención en el vestido.

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El espectacular Chanel de alta costura para la boda

Para la ceremonia principal, Dua Lipa reservó el diseño más espectacular de todos: un vestido de alta costura confeccionado especialmente por Chanel.

Foto: Instagram @dualipa

El vestido fue elaborado a mano en los históricos talleres de la maison en la rue Cambon de París y requirió un trabajo artesanal extraordinario. La pieza fue completamente bordada con 480 mil cuentas, incorporó joyas trompe l’oeil realizadas por Lesage y sumó más de 25 mil plumas creadas por Maison Lemarié.

La silueta sirena destacaba por su espalda descubierta, aplicaciones bordadas y una larga cola de dos metros que se extendía detrás de la novia. El look se completó con un velo de tul de seis metros decorado con plumas, cuentas y aplicaciones de organza cortadas a mano.

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Como toque final, Dua llevó zapatos de satén blanco confeccionados a medida por Massaro, el histórico taller de calzado que colabora con Chanel.

Foto: Instagram Chanel

Una boda marcada por la alta moda

Con cuatro looks completamente distintos, Dua Lipa convirtió su boda con Callum Turner en una auténtica celebración de la moda. Desde el glamour vintage de Versace hasta la artesanía extrema de Chanel, cada uno de los vestidos reflejó una faceta diferente de la cantante y confirmó por qué se ha consolidado como una de las figuras con mayor influencia en la industria fashion actual.

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