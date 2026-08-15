La cuarta edición de la Leagues Cup entrará a su fase final con cuatro equipos de la Liga MX y el mismo número de la Major League Soccer (MLS), en busca del pase a las semifinales de una justa que sigue rodeada de incontables cuestionamientos.

Para esta edición, México pudo —por fin— albergar partidos como local y como era esperado en los pronósticos, el saldo fue favorable para los tricolores.

Toluca ganó sus dos encuentros en el Nemesio Díez en tiempo reglamentado; América hizo lo propio con su partido y los Tigres se impusieron en tanda de penaltis, en el Volcán.

El debate de inmediato apuntó a lo injusto de la competencia, desde un tema de la localía. Así lo externaron varios futbolistas y directores técnicos.

En los números, la supremacía de la Liga estadounidense se mantiene en esta competencia. Fueron 27 victorias de la MLS, por 19 de la Liga MX; fueron ocho empates y México ganó tres en tanda de penaltis.

León con paso perfecto, América con siete puntos, Toluca y Rayados de Monterrey con seis puntos cada uno, son los equipos de la Liga MX que sobreviven en la Leagues Cup, los que buscarán terminar con la hegemonía de los clubes estadounidenses.

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Desde que se presentó esta justa en 2023, los triunfos de la MLS se imponen sobre los de la Liga MX, y en fase final, los equipos estadounidenses predominan. De ahí, que Inter Miami, Columbus Crew y Sounders de Seattle sean los equipos campeones de las pasadas ediciones.

Las sedes, horario y fechas para los cuartos de final se dieron a conocer ayer y se confirmó que ningún club de la Liga MX jugará su partido en territorio mexicano. América jugará en suelo neutral como local y lo hará en Carson California, en el Dignity Health Sports Park, casa del LA Galaxy.

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