Joel Huiqui se juega el puesto ante Chivas; Cruz Azul define su futuro en el Jalisco

La prueba más grande en la carrera de Joel Huiqui llegó antes de lo esperado. El técnico interino de Cruz Azul se juega mucho más que un pase a la final contra el Guadalajara.

En el estadio Jalisco, también pone en juego su continuidad, su credibilidad y la oportunidad de consolidarse como entrenador en Primera División.

Huiqui apareció como solución de emergencia por la salida de Nicolás Larcamón. Pocos imaginaban que levantaría al equipo en tan poco tiempo.

Su llegada cambió por completo el ambiente en La Noria. Cruz Azul pasó de una racha negativa de nueve partidos sin ganar a convertirse en uno de los equipos más sólidos en Liguilla.

El plantel recuperó intensidad, confianza y orden dentro de la cancha, algo que parecía perdido semanas atrás. La reacción comenzó con la goleada 4-1 sobre Necaxa en la última jornada. Después vino el triunfo 3-2 contra Atlas en el Jalisco y posteriormente el 1-0 en el Banorte para sellar el boleto a semifinales.

El empate 2-2 con Chivas dejó abierta una serie donde los cementeros están obligados a responder. El reto ahora luce todavía más complicado. Cruz Azul necesita ganar en Guadalajara para mantenerse con vida y Huiqui sabe que un fracaso podría cerrar la puerta de forma definitiva. Dentro del club existe ilusión por su trabajo, pero también presión por conseguir resultados.

Parte de su éxito apareció en las decisiones simples. Huiqui no modificó el esquema base ni intentó revolucionar el funcionamiento del equipo. Apostó por colocar a cada futbolista en su posición natural y enfocó gran parte de su trabajo en recuperar la confianza emocional.

El cuerpo técnico también trabajó de forma intensa la contundencia ofensiva. Jugadores como Christian Ebere, Mateo Levy y Gabriel Toro Fernández recibieron sesiones específicas para mejorar definición. Huiqui entiende que cada disparo puede marcar el destino de la serie.

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