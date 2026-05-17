Una de las primeras líneas de investigación por el asesinato de diez personas, un hecho ocurrido la madrugada de hoy en un rancho de la Mixteca Poblana, indica a un “tema familiar”.

“Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar, estamos haciendo esas investigaciones, esas indagatorias (…) ya tenemos una línea de investigación”, reveló la fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt.

Fue durante la madrugada de hoy cuando habitantes de la comunidad de Texcalapa del municipio de Tehuitzingo, reportaron disparos de arma en un rancho-casa habitación.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio donde encontraron diez víctimas: seis hombres, tres mujeres y una menor de edad.

En ese sentido, la fiscal aclaró que seis de los fallecidos pertenecen a una sola familia y cuatro más eran trabajadores del lugar.

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“Desde que tuvimos conocimiento del evento nos trasladamos al lugar, hicimos el levantamiento de cuerpos, estamos en estos momentos haciendo todo el barrido dentro de la zona en la que sucedieron estos hechos”, expresó.

Elementos de distintas corporaciones, así como del Ejército mexicano y Guardia Nacional implementaron un fuerte operativo de seguridad en la comunidad y en el municipio de la mixteca, donde el crimen ha causado una gran conmoción.

Puebla ha venido sufriendo un incremento de hechos de violencia de alto impacto relacionados con la operación de bandas criminales.

Tan sólo en el mes de abril, se reportaron 70 asesinatos, según un recuento del gobierno federal.

LL