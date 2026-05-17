Culiacán, Sin.- En la celebración en la ciudad de Mazatlán de exhibición y desfile de vehículos modificados, eventos recreativos y concentraciones masivas, con espectáculos artísticos, como parte de la Semana de la Troca, se mantiene un operativo especial de vigilancia con fuerzas federales, estatales, municipales y cuerpos de auxilio.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dijo que desde este fin de semana se reforzó la vigilancia en el puerto, sobre todo en la zona del malecón y de los accesos a la ciudad, mediante patrullajes preventivos, colocación de filtros móviles.

Semana de la Troca en Mazatlán. Foto: Especial

El ayuntamiento de Mazatlán dispuso una fuerza de 225 policías preventivos y de vialidad para la vigilancia en unidades y a pie, así como de vigilancia del desplazamiento en las principales avenidas y calles de la zona turística.

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Se anunció que este domingo concluye estos eventos, por lo que se van a realizar cierres parciales de vialidades y desvíos, durante la celebración de las exhibiciones y desfile de vehículos modificados, a fin de que los asistentes puedan disfrutar del espectáculo.

Semana de la Troca en Mazatlán. Foto: Especial

Las autoridades estatales dieron a conocer que se va a mantener una seguridad y cobertura total de la ciudad de Mazatlán, pero en la zona turística donde se van a desarrollar diversos eventos, la presencia de las fuerzas federales, estatales y municipales se van a duplicar.

LL