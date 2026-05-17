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Culiacán, Sin a 17 de Mayo. - En acciones ejecutadas por fuerzas federales y estatales en sitios distintos de Culiacán, fue asegurada residencia y un vehículo abandonado, en donde se localizaron 324 litros y mas de 310 kilos de diversas y cuatro fusiles automáticos, 2 mil 495 cartuchos útiles y chalecos tácticos.

Durante un recorrido de vigilancia por el sector habitacional de Valle Alto, en la parte nor-poniente de , elementos del Grupo de Operaciones Especiales, descubrieron una camioneta, con vidrios polarizados abandonada y en su batea se observó en forma inicial varios chalecos tácticos.

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Ante el descubrimiento, los elementos estatales procedieron a una revisión mas rigurosa, por lo que encontraron cuatro fusiles AK-47, dos mil 495 cartuchos útiles de diversos calibres, cuatro chalecos tácticos, con dos placas balísticas cada uno de ellos, cuatro cascos Keviar, por lo que se procedió al aseguramiento junto con la Ford.F-150.

En una segunda acción, en la que personal del ejército mantenía en vigilancia una residencia de dos pisos en el fraccionamiento la Conquista, peritos e investigadores de la procedieron a ejecutar una orden Técnica de Investigación en el inmueble.

Derivado de la inspección de la casa, se localizaron 324 litros y mas de 310 kilos de diversas sustancias y precursores químicos, entre ellas destacan cerca de diez kilos de pastillas, presuntamente de fentanilo y algunas otras, con las características de la metanfetamina.

dmrr/LL

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