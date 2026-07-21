Hoy, la inteligencia artificial se adapta cada vez más a la vida cotidiana al integrarse en accesorios que ya forman parte de nuestra rutina. Ese es el caso de los lentes lanzados por Ray-Ban en colaboración con Meta, una propuesta que incorpora tecnología inteligente para conectar con el mundo a otro nivel.

Los lentes Ray-Ban Meta, que amplían las posibilidades de interactuar con la IA mientras se usan, ya están disponibles en México a través de Amazon, Ópticas Lux y Mercado Libre.

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¿Qué son los Ray-Ban Meta y qué pueden hacer?

Creados para acompañar las actividades del día a día, los lentes Ray-Ban Meta son un accesorio que va más allá de su función tradicional. Gracias a la colaboración con Meta, integran IA para tomar fotos, grabar videos, escuchar música y responder llamadas sin necesidad de usar las manos.

Los lentes Ray-Ban Meta, que amplían las posibilidades de interactuar con la IA. Foto: Generada con IA

Al funcionar como una extensión del celular, la montura incluye una cámara que permite tomar fotos o grabar video con solo presionar un botón en la patilla, o bien mediante comandos de voz como “Hey Meta, graba un video”.

Además, las gafas permiten compartir fotos o videos en Facebook e Instagram usando solo la voz. De acuerdo con la marca, Meta AI puede analizar el entorno y ofrecer sugerencias adaptadas al contexto, como ideas para recetas o ayuda para encontrar un lugar de estacionamiento.

La línea cuenta con dos generaciones que han mejorado aspectos como la calidad de la cámara, la duración de la batería y la resistencia al agua. Entre los modelos disponibles se encuentran Wayfarer, Skyler y Headliner.

Por su parte, la integración de Meta AI también se extiende a una colección especializada de gafas deportivas de Oakley, con funciones pensadas para deportistas, como respuestas durante el entrenamiento, audio envolvente, consulta de rutas de senderismo o revisión de la marea del mar, entre otras.

¿Dónde comprar Ray-Ban Meta en México?

Diversas plataformas en línea ya cuentan con la colaboración. Entre ellas destaca Amazon, que tiene un apartado especial para conocer y elegir entre las distintas variantes de la colección.

Ray-Ban | Meta Wayfarer (Gen 2) con Meta AI y compatibilidad de audio, foto y video | $11,715.84 | Compra aquí

Ray-Ban | Meta Skyler (Gen 2) - con Meta AI y compatibilidad de audio, foto y video | $8,099 | Compra aquí

Meta Ray-Ban Wayfarer (Gen 1) - Negro Mate, micas polarizadas en Grafito Degradado | $8,099 | Compra aquí

También sobresale la disponibilidad de la línea deportiva de Oakley, con modelos como Vanguard y HSTN, además de la posibilidad de acceder a meses sin intereses con tarjetas participantes.

Oakley Meta Vanguard (Black / 24K Gold) | $10,529.30 | Compra aquí

Oakley | Meta HSTN - con Meta AI y compatibilidad de audio, foto y video - Clear, Clear to Grey Transitions® | $10,279 | Compra aquí

Los Ray-Ban Meta ya están disponibles en México. Foto: Generada con IA

Por otro lado, las gafas también se encuentran disponibles en Ópticas Lux, con precios que van de los $8,099 a los $9,869, según el modelo. Destaca una promoción en el Lente Oftálmico Ray-Ban Meta Skyler (Gen 1) en color negro, con el 25% de descuento.

Lente Oftálmico Ray Ban Meta Skyler Transitions® Gen. 1 Negro | 25% de descuento | Precio de oferta $ 6,127 | Compra aquí

Lente Oftálmico Ray Ban Meta Skyler Transitions® Gen. 2 Gris | $9,869 | Compra aquí

Lente Oftálmico Ray Ban Meta Blayzer Gen. 2 Havana | $9,069 | Compra aquí

Mercado Libre no se queda atrás: en su catálogo también aparecen modelos como Wayfarer y Skyler, además de accesorios como la base de carga y el cargador.

Ray-Ban Meta Wayfarer Gen2 Azul brillante Transitions Zafiro | 5% de descuento | Precio de oferta $13,773.10 | Compra aquí

Base De Carga Cisain Para Lentes Inteligentes Ray-ban Meta U | 13% de descuento | $462.18 | Compra aquí

Ray-Ban | Meta Wayfarer (Gen 1) con Meta AI, captura de fotos y video - Negro brillante, micas en verde | $5,999 | Compra aquí

Con estas opciones, los Ray-Ban Meta se colocan como una alternativa para quienes buscan combinar estilo, conectividad e inteligencia artificial en un accesorio de uso diario. Antes de elegir un modelo, conviene comparar precios, promociones y disponibilidad para encontrar la opción que mejor se adapte a cada necesidad.

Los lentes Ray-Ban Meta son un accesorio que va más allá de su función tradicional. Foto: Generada con IA

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