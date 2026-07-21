[Publicidad]
Hoy, la inteligencia artificial se adapta cada vez más a la vida cotidiana al integrarse en accesorios que ya forman parte de nuestra rutina. Ese es el caso de los lentes lanzados por Ray-Ban en colaboración con Meta, una propuesta que incorpora tecnología inteligente para conectar con el mundo a otro nivel.
Los lentes Ray-Ban Meta, que amplían las posibilidades de interactuar con la IA mientras se usan, ya están disponibles en México a través de Amazon, Ópticas Lux y Mercado Libre.
Leer también Laptop ASUS Vivobook 16 con hasta 15% de descuento en Amazon México; no dejes pasar el ahorro de 2 mil 500 pesos
¿Qué son los Ray-Ban Meta y qué pueden hacer?
Creados para acompañar las actividades del día a día, los lentes Ray-Ban Meta son un accesorio que va más allá de su función tradicional. Gracias a la colaboración con Meta, integran IA para tomar fotos, grabar videos, escuchar música y responder llamadas sin necesidad de usar las manos.
Al funcionar como una extensión del celular, la montura incluye una cámara que permite tomar fotos o grabar video con solo presionar un botón en la patilla, o bien mediante comandos de voz como “Hey Meta, graba un video”.
Además, las gafas permiten compartir fotos o videos en Facebook e Instagram usando solo la voz. De acuerdo con la marca, Meta AI puede analizar el entorno y ofrecer sugerencias adaptadas al contexto, como ideas para recetas o ayuda para encontrar un lugar de estacionamiento.
La línea cuenta con dos generaciones que han mejorado aspectos como la calidad de la cámara, la duración de la batería y la resistencia al agua. Entre los modelos disponibles se encuentran Wayfarer, Skyler y Headliner.
Por su parte, la integración de Meta AI también se extiende a una colección especializada de gafas deportivas de Oakley, con funciones pensadas para deportistas, como respuestas durante el entrenamiento, audio envolvente, consulta de rutas de senderismo o revisión de la marea del mar, entre otras.
¿Dónde comprar Ray-Ban Meta en México?
Diversas plataformas en línea ya cuentan con la colaboración. Entre ellas destaca Amazon, que tiene un apartado especial para conocer y elegir entre las distintas variantes de la colección.
- Ray-Ban | Meta Wayfarer (Gen 2) con Meta AI y compatibilidad de audio, foto y video | $11,715.84 | Compra aquí
- Ray-Ban | Meta Skyler (Gen 2) - con Meta AI y compatibilidad de audio, foto y video | $8,099 | Compra aquí
- Meta Ray-Ban Wayfarer (Gen 1) - Negro Mate, micas polarizadas en Grafito Degradado | $8,099 | Compra aquí
También sobresale la disponibilidad de la línea deportiva de Oakley, con modelos como Vanguard y HSTN, además de la posibilidad de acceder a meses sin intereses con tarjetas participantes.
- Oakley Meta Vanguard (Black / 24K Gold) | $10,529.30 | Compra aquí
- Oakley | Meta HSTN - con Meta AI y compatibilidad de audio, foto y video - Clear, Clear to Grey Transitions® | $10,279 | Compra aquí
Por otro lado, las gafas también se encuentran disponibles en Ópticas Lux, con precios que van de los $8,099 a los $9,869, según el modelo. Destaca una promoción en el Lente Oftálmico Ray-Ban Meta Skyler (Gen 1) en color negro, con el 25% de descuento.
- Lente Oftálmico Ray Ban Meta Skyler Transitions® Gen. 1 Negro | 25% de descuento | Precio de oferta $ 6,127 | Compra aquí
- Lente Oftálmico Ray Ban Meta Skyler Transitions® Gen. 2 Gris | $9,869 | Compra aquí
- Lente Oftálmico Ray Ban Meta Blayzer Gen. 2 Havana | $9,069 | Compra aquí
Mercado Libre no se queda atrás: en su catálogo también aparecen modelos como Wayfarer y Skyler, además de accesorios como la base de carga y el cargador.
- Ray-Ban Meta Wayfarer Gen2 Azul brillante Transitions Zafiro | 5% de descuento | Precio de oferta $13,773.10 | Compra aquí
- Base De Carga Cisain Para Lentes Inteligentes Ray-ban Meta U | 13% de descuento | $462.18 | Compra aquí
- Ray-Ban | Meta Wayfarer (Gen 1) con Meta AI, captura de fotos y video - Negro brillante, micas en verde | $5,999 | Compra aquí
Con estas opciones, los Ray-Ban Meta se colocan como una alternativa para quienes buscan combinar estilo, conectividad e inteligencia artificial en un accesorio de uso diario. Antes de elegir un modelo, conviene comparar precios, promociones y disponibilidad para encontrar la opción que mejor se adapte a cada necesidad.
Leer también Audífonos inalámbricos UGREEN con descuento de locura en Amazon México; cómpralos por menos de 350 pesos
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Javier López Casarín destaca reducción de 10% en delitos de alto impacto en Álvaro Obregón; estrategia de seguridad está dando resultados, dice
Universal Deportes
Los mejores MEMES del retiro de Guillermo Ochoa que inundaron las redes
Mundo
Guerra con Irán ha costado 37 mil 500 mdd, dice Hegseth; Pentágono pide más recursos al Senado
Descubre y Compra
Sam's Club remata pantalla Samsung 4K de 98 pulgadas; ahorra más de 29 mil pesos