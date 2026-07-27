La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Johan “N” por su probable participación en el delito de secuestro exprés agravado, luego de que presuntamente participó en la privación de la libertad de un comerciante de vehículos para exigir un rescate de 200 mil pesos.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2024, cuando la víctima acudió a un taller de hojalatería y pintura ubicado en la colonia San Jerónimo Aculco, en la alcaldía Magdalena Contreras, para concretar una reunión relacionada con la compraventa de un automóvil.

Al abordar el vehículo donde lo esperaban los presuntos responsables, uno de ellos lo habría golpeado y amenazado con un arma de fuego, mientras que Johan “N” presuntamente lo ató de manos y pies para mantenerlo privado de la libertad.

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Durante el cautiverio, los agresores exigieron 200 mil pesos para liberarlo. Además, presuntamente realizaron una transferencia de 60 mil 400 pesos desde el teléfono celular de la víctima, mientras que sus familiares depositaron 50 mil pesos y entregaron un cheque por la misma cantidad. Posteriormente, el hombre fue liberado en la colonia Barrio San Francisco, en la misma demarcación.

Las investigaciones incluyeron el análisis de cámaras del C5, así como información digital y financiera, lo que permitió identificar al probable responsable. Agentes de la Policía de Investigación lo localizaron y detuvieron el 20 de julio en la alcaldía Xochimilco.

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Durante la audiencia celebrada el 26 de julio, un juez de control lo vinculó a proceso, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía capitalina informó que las indagatorias continúan para identificar y detener al resto de los posibles involucrados en el secuestro.

dmrr