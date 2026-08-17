San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía de Sonora informó que tres personas fueron detenidas tras encontrarse varias personas retenidas contra su voluntad durante una diligencia de cateo en un domicilio de San Luis Río Colorado.

Un despliegue coordinado entre corporaciones integrantes del Mando Único permitió asestar un golpe a una célula criminal generadora de violencia que operaba en esta ciudad fronteriza del norte de México, con la captura de tres personas, el rescate de víctimas y el aseguramiento de un importante arsenal.

Posterior a las detenciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora obtuvo la vinculación a proceso de Alexander “N”, de 33 años; Marcos Yovani “N”, de 20; y Camilo Antonio “N”, de 35, por los delitos de secuestro, en agravio de personas presuntamente de un grupo rival, así como de asociación delictuosa.

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La intervención se originó la madrugada del pasado 7 de agosto, cuando elementos de la Guardia Nacional (GN), con elementos de la AMIC, acudieron a un inmueble del ejido Independencia y, tras escuchar solicitudes de auxilio, localizaron a víctimas; en la parte posterior fueron asegurados los tres imputados, quienes se encontraban en posesión de armas largas.

Como continuación de las investigaciones, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) con Servicios Periciales y bajo resguardo operativo del Mando Único, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional, ejecutó un cateo.

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En el inmueble, ubicado encalle Cuarta, entre Tomás Fernández y Ángel Arias, se localizaron armas, vehículos, narcótico, equipo táctico y otros indicios relacionados con la investigación. Las armas quedaron a disposición de la Delegación Sonora de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Entre el armamento asegurado destacan 10 armas de fuego calibre 5.56, entre ellas una mini ametralladora, una de calibre 7.62x51 con aditamento lanzagranadas, un subfusil calibre 9x19, entre otras, así como mil 147 cartuchos útiles de diversos calibres y cargadores varios.

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También fueron aseguradas dos camionetas tipo pick up, una Dodge RAM gris, con placas de Texas, y otra RAM 1500 negra, con placas de California; así como 16 envoltorios con narcótico granulado, chaleco táctico, rodilleras, identificaciones y diversos indicios que serán sometidos a los análisis periciales correspondientes.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos ante el Juez, las víctimas fueron interceptadas el 30 de julio por personas armadas, trasladadas contra su voluntad y mantenidas bajo vigilancia durante varios días, hasta la intervención de las autoridades.

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La FGJE refrendó que la coordinación operativa entre integradas al Mando Único continuará dirigida a desarticular células generadoras de violencia, rescatar víctimas, retirar armas de alto poder de las calles y llevar ante los tribunales a quienes atenten contra la seguridad y la libertad de las personas en Sonora.

LL