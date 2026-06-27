Después de disfrutar una taza de té, la mayoría de las personas suele tirar las bolsitas directamente a la basura. Sin embargo, pocos saben que las bolsitas de té usadas pueden tener una segunda vida gracias a sus múltiples usos en el hogar y el jardín.

Reutilizarlas representa una alternativa económica y ecológica para diversas tareas, pues las bolsitas de té contienen restos de hojas que conservan nutrientes y compuestos naturales con propiedades útiles para las plantas, la limpieza e incluso el cuidado personal.

Si alguna vez te has preguntado qué hacer con las bolsitas de té usadas, a continuación te compartimos cómo aprovecharlas al máximo para disminuir la cantidad de desechos que terminan en los rellenos sanitarios.

Leer también: ¿Cómo elaborar un repelente natural para mosquitos?; descubre el truco casero

Dale un segundo uso a las bolsas de té. Foto: Freepik

¿Cómo reutilizar las bolsitas de té usadas?

Es importante aclarar que antes de intentar reciclar las bolsitas, se debe verificar que estén elaboradas con materiales biodegradables, ya que algunas contienen fibras sintéticas que no son aptas para el compostaje.

Fertilizante natural para las plantas

Uno de los usos más populares de las bolsitas de té usadas es como fertilizante, ya que las hojas de té aportan materia orgánica al suelo y ayudan a mejorar la retención de humedad. Puedes abrir la bolsita y mezclar las hojas con la tierra de macetas o jardines.

[Publicidad]

Neutraliza malos olores

Las hojas de té tienen la capacidad de absorber olores desagradables por ello, una vez secas coloca las bolsitas dentro del refrigerador, zapatos, cajones o armarios.

Limpia superficies del hogar

El té contiene compuestos naturales que ayudan a remover pequeñas manchas y devolver brillo a algunas superficies. Después de dejar enfriar la bolsita, puedes utilizarla para limpiar mesas de madera, espejos o cristales. Solo asegúrate de probar primero en una pequeña zona para evitar daños.

Leer también: Influencer Xuxo Dom reaparece luego de atropellar a motociclista en Edomex; “mi vida se encontraba en riesgo”

[Publicidad]

Foto: Freepik

Alivia la hinchazón de los ojos

Las bolsitas de té frías son un remedio casero muy conocido para ayudar a disminuir la inflamación alrededor de los ojos después de una noche de poco descanso. Con solo refrigerarlas durante unos minutos, al colocarlas sobre los párpados cerrados puede brindar grandes cambios.

Úsalas como composta

Si cuentas con una composta en casa, las bolsitas de té biodegradables pueden convertirse en un excelente complemento para generar abono orgánico, pues las hojas aportan nitrógeno y otros nutrientes que favorecen la descomposición de los residuos vegetales y mejoran la calidad de la composta.

También te interesará:

[Publicidad]

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

[Publicidad]

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs