¿Casualidad o información interna? Apostador anónimo acierta captura de Maduro y gana 400 mil dólares

De acuerdo con NBC News, el movimiento financiero ocurrió horas antes del anuncio oficial de la operación estadounidense, reavivando el debate sobre la regulación de plataformas de predicción y el uso de información no pública en eventos geopolíticos.

Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima. Foto: Truth Social

Una apuesta millonaria que coincidió con un evento histórico

Un apostador anónimo logró obtener más de 400 mil dólares en ganancias tras anticipar la salida del poder de Nicolás Maduro, luego de que fuerzas de Estados Unidos ejecutaran una operación que culminó con su captura. De acuerdo con NBC News, el usuario invirtió cerca de 34 mil dólares en contratos dentro de la plataforma Polymarket, un mercado de predicción basado en criptomonedas donde los participantes apuestan sobre la probabilidad de eventos futuros.

Según la investigación de NBC, la cuenta fue creada semanas antes del operativo y concentró prácticamente todas sus apuestas en escenarios relacionados con la remoción de Maduro antes del 31 de enero de 2026.

La mayor actividad ocurrió pocas horas antes del anuncio oficial, lo que generó sospechas entre analistas y legisladores estadounidenses.

Ante esto, el apostador retiró posteriormente las ganancias utilizando la red Solana, sin intentar ocultar el rastro de las transacciones, lo que fue analizado por firmas especializadas en rastreo de blockchain.

Este detalle ha sido interpretado por algunos expertos como una señal de confianza en la legalidad de la operación, aunque no elimina las dudas sobre el origen de la información utilizada.

Foto: Captura de pantalla en Sitio de Polymarket

Regulación, sospechas y el debate sobre información privilegiada

El caso ha puesto bajo la lupa a los mercados de predicción, que operan con reglas distintas a las de los mercados financieros tradicionales. Según el mismo sitio, plataformas como Polymarket están supervisadas de manera limitada por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a diferencia de los mercados bursátiles regulados por la Securities and Exchange Commission (SEC).

De acuerdo con el medio Reuters, este vacío regulatorio permite que eventos políticos o militares de alto impacto se conviertan en oportunidades de ganancia extraordinaria, incluso cuando existe la sospecha de que algunos participantes puedan tener acceso a información material no pública.

En respuesta a este tipo de episodios, Forbes reportó que el congresista estadounidense Ritchie Torres presentó una iniciativa legislativa para restringir la participación de funcionarios públicos y personas con acceso a información sensible en mercados de predicción. El objetivo, según el análisis citado por la revista especializada, es evitar escenarios que puedan interpretarse como tráfico de información privilegiada.

Hasta el momento, ni la CFTC ni Polymarket han confirmado investigaciones formales relacionadas con este caso en específico. Sin embargo, de acuerdo con NBC News, el episodio ha intensificado el debate sobre la necesidad de establecer controles más estrictos para plataformas que permiten apostar sobre desenlaces políticos, conflictos internacionales o decisiones gubernamentales.

