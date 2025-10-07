Hay un dicho en la cocina que asegura que algunos ingredientes parecen estar destinados a encontrarse. Ese es el caso de la pizza y las peras, una unión que sorprende por su equilibrio entre lo dulce y lo salado, lo crujiente y lo suave.

La pizza con peras no solo trae a tu hogar lo mejor de la cocina italiana, también añade un toque de sofisticación y frescura gracias a esta fruta versátil y nutritiva; por eso, hoy en Menú te compartimos esta receta para que disfrutes de una pizza con pera y arúgula en casa.

¿La pizza solo debe ser salada?

¡No! Aunque una de las variedades de pizza más populares es la de pepperoni, en la que suelen resaltar los toques salados, la pizza no es inherentemente salada.

De hecho, de acuerdo con información publicada por la Colorado State University, la principal razón por la que la pizza es tan popular y deliciosa es debido a la forma en la que los humanos reaccionan a la combinación de lo dulce con lo salado y lo grasoso.

Foto: Unsplash.

La pizza suele tener todos esos sabores, incluso las que se caracterizan por toppings de carne. Sin embargo, la pizza de pera y arúgula resalta aún más estas combinaciones con la dulce frescura de la pera.

¿Cómo hacer pizza de pera y arúgula en casa?

Si ya te convenciste de probar esta interesante combinación de sabores, aquí tienes una receta de Peras de California para que aprendas a hacer pizza de pera y arúgula en casa:

Tiempo de preparación: 10-15 minutos

Tiempo de cocción: 10-15 minutos

Porciones: 3-4 personas (1 pizza de 12”)

Ingredientes

Masa para pizza

2 cucharadas de aceite de oliva

½ taza de arúgula

1 pera Bosc, en rebanadas

¼ de taza de queso gorgonzola desmoronado

2 cucharadas de tocino cocido y desmoronado

2 cucharadas de nueces picadas

Glaseado balsámico para rociar

Pimienta negra recién molida al gusto.

Preparación

Prehornea la masa para pizza según las instrucciones del paquete. Rocía la base prehorneada con aceite de oliva. Coloca la arúgula, las rebanadas de pera, el gorgonzola, el tocino y las nueces encima. Rocía con glaseado balsámico y espolvorea con pimienta negra. Hornea en modo gratinado (broil) a temperatura baja hasta que el queso se derrita y la orilla esté dorada.

Pizza con pera y arúgula. Foto: Cortesía.

Tips

Puedes ajustar la cantidad de ingredientes según tu gusto.

La reducción de balsámico puede sustituir al glaseado balsámico.

