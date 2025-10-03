El otoño por fin está aquí, y viene de la mano de una de las bebidas más populares de la temporada: el pumpkin spice latte.

Sin embargo, no tienes que salir de tu casa y hacer filas para disfrutar de ella. Hoy en Menú te contamos un poco más sobre este favorito otoñal, y te compartimos la receta para que nunca falte en tu alacena.

¿El pumpkin spice se hace con calabaza?

¡No necesariamente! De acuerdo con Daniel Keith Harris, profesor de Food Science en College of Agriculture and Life Sciences de New York, el pumpkin spice es típicamente una mezcla de especias.

Lo más común es encontrar estas mezclas ya hechas con canela, nuez moscada, y jengibre. En ocasiones, puede contener clavo molido y "allspice", también conocida como pimienta de Jamaica.

Foto: Unsplash.

Gabriel Keith Harris menciona que el origen del pumpkin spice puede rastrearse hasta los 1600, cuando las especias empezaron a distribuirse alrededor del mundo.

Pero el pumpkin spice como se conoce actualmente es, según Keith Harris, "un producto que llegó a los hogares en 1934 con la apertura de los primeros supermercados", pues diferentes marcas lanzaron al mercado sus propias versiones de la mezcla.

En aquel entonces, se ofertaba como complemento para tartas y postres hechos con calabaza, pero no contenía calabaza.

Foto: Unsplash.

Harris comenta que el salto a la industria de las bebidas del pumpkin spice tuvo lugar alrededor de 2003 cuando algunas cadenas de bebidas buscaron una forma de replicar el impacto de las bebidas navideñas, pero en otoño.

Desde entonces, la mezcla de especias que conocemos como pumpkin spice ha evolucionado un poco. Hoy en día, puedes encontrar pumpkin spice con anís o cúrcuma; y, específicamente, hay lugares cuya receta de pumpkin spice latte contiene jarabe de calabaza.

¿Cómo se hace el pumpkin spice en casa?

Y como lo prometido es deuda, aquí te dejamos la receta de pumpkin spice de la Chef Lindsey Farr, experta repostera, para que este otoño no falte el pumpkin spice latte en tu casa. Aunque también lo puedes usar en pan, tartas, galletas, y hasta combinar con avena.

Ingredientes (molidos o en polvo)

2 cucharadas de canela

4 cucharaditas de jengibre

1 cucharadita de clavo

1/2 cucharadita de nuez moscada

1/4 de cucharadita de pimienta de Jamaica

Preparación

Mezcla todas las especias en un bowl y después transfiere a un contenedor con tapa.

¡Disfruta de la temporada!

Tips

Si no encuentras o no te gusta la pimienta de Jamaica, puedes omitirla.

Puedes reutilizar un botecito de especias vacío para almacenar tu pumpkin spice.

Este pumpkin spice puede usarse en cualquier receta.

Si usas especias frescas, tu pumpkin spice puede durar hasta 2 años en perfecto estado; con el paso del tiempo pierden sabor aunque no expiren.

Foto: Unsplash.

¿Cómo se hace el pumpkin spice latte?

Y para que aproveches tu mezcla de especias recien hechas, aquí te dejamos el paso a paso del pumpkin spice latte vegano de Ashley Walterhouse (creadora de Fit Mitten Kitchen).

Ingredientes

1/2 taza del café de tu preferencia

1/2 cucharadita de pumpkin spice

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

3/4 taza de tu leche vegetal favorita

Jarabe de maple al gusto

2 cucharadas de puré de calabaza (opcional)

Preparación

Vierte la leche en una sartén a fuego lento y espera a que esté tibia o caliente (depende de tu preferencia).

Lleva todos los ingredientes a la licuadora y licua hasta obtener una mezcla homogénea.

Prueba y corrige el sabor al gusto.

¡Disfruta!

