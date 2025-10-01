Entre los platillos más populares del centro del país se encuentra la sopa de tortilla, que ha conquistado hogares y restaurantes mexicanos gracias a su sabor inconfundible.

Si quieres prepararla en casa, Menú te comparte la receta de Doña Ángela, la querida cocinera detrás del canal de YouTube "De mi Rancho a Tu Cocina".

Prepara esta sopa de tortilla tradicional, al mismo estilo de Doña Ángela. Foto: Captura de pantalla / YouTube "De mi Rancho a Tu Cocina"

Leer también México tiene los mejores destilados del mundo según Spirits Selection by CMB 2025

¿Qué es la sopa de tortilla?

La sopa de tortilla, también conocida como sopa azteca, consiste en un caldo con epazote y condimentado con jitomate o con chiles secos (como pasilla o ancho) al que se agregan tiras de tortilla fritas, según explica el diccionario gastronómico Larousse Cocina.

Por lo general, este platillo mexicano se acompaña con queso ranchero, tiras de chile pasilla fritas, aguacate, crema, cilantro picado, cebolla, limón, trozos de chicharrón y rajas de chile poblano. No obstante, la receta puede variar dependiendo de la región del país.

Por ejemplo, en Puebla y en el Estado de México algunas versiones caseras incluyen abundantes tortillas fritas con longaniza, tocino y queso, lo que demuestra que su preparación puede ser diversa y con los ingredientes que haya en casa.

Aunque, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la versión original de la sopa de tortilla proviene de Tlaxcala. El secreto de su sabor es la mezcla de ingredientes que da como resultado un caldo ligeramente picante y crujiente.

La sopa de tortilla es uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana. Foto: Freepik

Receta para hacer sopa de tortilla estilo Doña Ángela

Doña Ángela, creadora de contenido de YouTube y reconocida por su canal "De Mi Rancho a Tu Cocina", también tiene su propia versión de la sopa de tortilla.

Y asegura que queda tan deliciosa, que invita a sus seguidores a prepararla en casa con ingredientes accesibles y un proceso muy sencillo:

Ingredientes:

Tortillas de maíz

4 jitomates

1 trozo de cebolla

2 dientes de ajo

1 tza. de queso panela en cubos

Crema al gusto

3 chiles pasilla

2 chiles guajillo

1 aguacate

Caldo de pollo

Aceite

Las tortillas de maíz fritas son la base crujiente de esta sopa mexicana. Foto: Freepik

Procedimiento:

Para preparar el caldo

Limpia y retira las semillas de los chiles.

En una cacerola calienta un poco de aceite. Mientras tanto, pica el jitomate y la cebolla.

Cuando el aceite esté listo, parte 2 chiles guajillo y 2 pasilla por la mitad y fríelos; muévelos constantemente para que no se quemen.

Agrega a la cacerola el jitomate, la cebolla y el ajo.

Cuando el jitomate suelte su jugo, incorpora el caldo de pollo y revuelve. Deja hervir.

Luego fríe 2 tortillas en una sartén con aceite hasta que queden doradas.

Una vez que el caldo esté listo, deja enfriar un poco y licúa junto con las tortillas fritas. Añade sal al gusto.

Regresa el caldo a la cacerola y calienta a fuego bajo.

Parte el resto de las tortillas a la mitad y luego en tiras.

Fríe estas tiras en aceite caliente hasta que queden crujientes.

Con los chiles pasilla restantes, corta en rajas y fríelos ligeramente.

Para servir

Sirve en un plato hondo el caldo de la sopa.

Añade las tiras de tortilla fritas y las rajas de chile dorado.

Complementa con aguacate, queso panela y crema... listo.

¡Disfruta tu sopa de tortilla con el delicioso toque "De Mi Rancho a Tu Cocina".

Leer también El Taller de Katz: cocina mexicana y coctelería de autor

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.