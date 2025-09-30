El Gobierno de México reconoce al pozole como "uno de los tesoros de la cocina nacional"; y no es para menos, pues es uno de esos platillos que puedes encontrar a lo largo y ancho de toda la República.

Por ello, tampoco nos sorprende que haya una vasta variedad de ferias y festivales en los que el pozole es el protagonista. Hoy en Menú, te compartimos los detalles de la 17° edición de la Feria del Pozole Xochitepec 2025. ¡Toma nota!

Feria del Pozole Xochitepec 2025

La semana pasada, el Ayuntamiento de Xochitepec confirmó que este año se llevaría a cabo la 17° edición de su ya tradicional Feria del Pozole. Durante el anunció, el alcalde Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, mencionó que el del 17 al 19 de octubre "se vivirá una fiesta culinaria donde las pozolerías del municipio expondrán su toque y sazón".

El evento tendrá lugar en el Zócalo de Xochitepec de 9:00 a 22:00 horas, por lo que deberás ir preparado para festejar todo el día.

Foto: Ayuntamiento de Xochitepec / IG.

"Estamos listos para recibir a gente del pueblo y visitantes con el inconfundible sabor del pozole en todas sus variedades: blanco, rojo, verde, de pollo, cerdo, camarón y costilla; pero en especial, con el único pozole negro del país, arte y orgullo 100 por ciento xochitepequense", agregó el alcalde durante la rueda de prensa.

¿Qué habrá en la Feria del Pozole Xochitepec 2025?

Además de la degustación de pozole, el evento destaca por su cartelera cultural y demostración de deporte autóctono.

Viernes 17 : Tercer aniversario de Son y Danzón con la presentación de la Ancerina Danzanera y la Inolvidable Sonora Santanera.

: Tercer aniversario de Son y Danzón con la presentación de la Ancerina Danzanera y la Inolvidable Sonora Santanera. Sábado 18 : Concierto con Banda San Fernando.

: Concierto con Banda San Fernando. Domingo 19: Cierre con la agrupación Salsa Picante.

El evento, como señaló el alcalde, se define como "una feria totalmente familiar" en la que chicos y grandes la pasaran increíble. Además, el Ayuntamiento de Xochitepec espera que la celebración suponga un ingreso económico significativo para los comerciantes, artesanos, y productores locales.

Foto: Ayuntamiento de Xochitepec / IG.

¡Pero eso no es todo! El Ayuntamiento también anunció que se realizará el concurso gastronómico “Sabores de Xochitepec, de la Tradición a la Innovación”, que reconocerá el talento y creatividad de cocineras, cocineros y emprendedores de la región.

Y hasta habrá una competencia que premiará a la persona que más platos de pozole coma con límite de tiempo; finalizando con el recibimiento de los Juegos Tradicionales y Autóctonos de la Conade.

¡No te lo puedes perder!

