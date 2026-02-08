El invierno aún continúa y, para sobrellevar los días con bajas temperaturas, bebidas como el chocolate caliente se convierten en el complemento perfecto para esas tardes de lluvia o con nubes gigantescas.

Si estás cansado de las versiones típicas y quieres probar una receta innovadora, en Menú te contamos cómo preparar chocolate con Baileys, licor que eleva su sabor y lo vuelve más reconfortante.

Una taza de chocolate caliente es el complemento perfecto para las tardes frías en casa. Foto: Freepik

¿Cómo agregar licor al chocolate caliente?

El chocolate caliente es una de las bebidas favoritas para las reuniones en familia o tardes en casa, especialmente cuando se busca una alternativa al café. Para lograr una preparación rica y cremosa, elegir los ingredientes adecuados puede marcar la diferencia en el resultado final.

Ya sea con leche entera o con un poco de crema, este tipo de ingredientes ayudan a conseguir una textura suave y cremosa. Y además se le pueden añadir otros complementos como el licor para darle un perfil diferente y delicioso.

Por ejemplo, si se prefieren sabores frutales, es posible realzar dichas notas al añadir un licor de frutas al chocolate. En cambio, si se busca una mezcla más clásica y reconfortante, el café, las nueces o un toque de crema pueden elevar su perfil.

Y algunos licores, dependiendo de sus notas aromáticas, también pueden combinar con la bebida, tal es el caso del Baileys.

Sin embagro, al momento de prepararlo, es importante cuidar las porciones y la cantidad del licor; de lo contrario, podrías quitarte protagonista al chocolate.

Añadir licor con moderación ayuda a mantener el chocolate como protagonista y equilibrar el dulzor. Foto: Freepik

¿Cómo hacer chocolate caliente con Baileys?

Si te interesa experimentar con la combinación de chocolate y licor, te compartimos una sencilla receta:

Ingredientes

40 ml de Baileys sabor chocolate

40 g de chocolate en polvo

3/4 de taza de leche

1 cucharadita de trozos o chispas de chocolate

Crema batida

Chocolate líquido

Procedimientos

Calienta la leche a fuego medio sin dejar que hierva.

En un vaso con tapa o shaker, agrega un chorro de Baileys, chocolate en polvo y leche caliente con cuidado. Cierra y agita hasta integrar por completo.

Si no cuentas con shaker, mezcla con una cuchara o batidor manual hasta disolver bien los ingredientes.

Sirve en una taza y decora con crema batida, un poco de chocolate líquido y trozos de chocolate al gusto.

Para un toque extra crujiente, coloca trozos de chocolate al fondo de la taza para que se derritan lentamente con el calor.

Otro tip es probar diferentes versiones del licor Baileys para variar el sabor y crear combinaciones más intensas o cremosas.

Un chorrito de Baileys aporta notas dulces y cremosas al chocolate caliente. Foto: Freepik

Piensa como barista y atrévete a preparar distintas recetas del chocolate caliente desde casa, te encantarán en lo que resta del invierno.

