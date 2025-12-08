Todos hemos probado el chocolate caliente, se trata de una de las bebidas para el frío más populares de todas. ¡Y además va de maravilla con todo!

Sin embargo, en esta ocasión en Menú no te compartimos la receta tradicional del chocolate caliente, sino una versión con un toque especial para que sientas la navidad incluso en su sabor.

¿De dónde viene el chocolate caliente?

De acuerdo con información compartida por el Institute of Culinary Education de New York, el origen del chocolate caliente se puede rastrear hasta el imperio Olmeca, Maya, y Azteca.

Foto: Unsplash.

Se bebía caliente o a temperatura ambiente y sin endulzar, sino complementado con especias y flores. Pero sus aplicaciones más emblemáticas y el chocolate caliente como se conoce hoy en día no existieron sino hasta después de los 1500; tras la colonización española.

Leer también: Receta: Cómo hacer chocolate caliente

¿Cómo se hace el chocolate caliente con menta?

Para el frío y las fiestas, te compartimos la receta de chocolate cliente con menta de Laura Fuentes, coach certificada en Salud y Nutrición Integrativa. Es ideal para disfrutar de un clásico con un pequeño twist. ¡Toma nota!

Leer también: Cuál es la fruta correcta para hacer ponche navideño tradicional

Chocolate caliente con menta – 5 minutos (4 porciones)

Ingredientes

¼ taza de cacao en polvo sin azúcar

½ taza de azúcar granulada

⅓ taza de agua caliente

⅛ cucharadita de sal

4 tazas de leche (también puede ser vegetal)

1 cucharadita de extracto de vainilla

½ cucharadita de extracto de menta (o más/menos al gusto)

Opcional: crema batida, mentas trituradas, malvaviscos

Preparación

Combine el cacao, el azúcar, el agua y la sal en una cacerola mediana.

A fuego medio, revuelva constantemente hasta que la mezcla hierva.

Cocine, revolviendo constantemente durante 1 minuto.

Agregue la leche y caliente, pero sin que hierva.

Retire del fuego, agregue la vainilla y el extracto de menta y revuelva bien.

Sirva inmediatamente.

Decore al gusto con los ingredientes opcionales si así lo desea.

¡Disfrute!

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters