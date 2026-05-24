Pumas negará el acceso a los grupos de animación de Cruz Azul al Estadio Olímpico Universitario. A través de un comunicado, la directiva auriazul informó que las barras visitantes no podrán ingresar al recinto capitalino, donde se disputará la Gran Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Aunado al protocolo de seguridad, Pumas notificó que habrá un monitoreo permanente donde “se supervisarán las gradas durante todo el partido para evitar la formación de grupos de animación ajenos al club local dentro del inmueble”. Además de que se retirará del estadio a “aquellas persona que participen en la organización de grupos masivos que ya hayan ingresado”.

La decisión, de acuerdo a la directiva auriazul, se tomó conforme al reglamento de la Liga MX para salvaguardar la seguridad de los presentes en el recinto.

Una de las barras que se quedará fuera es La Sangre Azul, misma que recién este sábado, 23 de mayo, visitó las instalaciones de la Noria para motivar a los futbolistas celestes con un banderazo. Alrededor de 400 aficionados asistieron a las instalaciones de entrenamiento de la “Máquina” para rendirle apoyo a los dirigidos por el estratega Joel Huiqui.

Si bien el partido empezará a las siete, las puertas del recinto se abrirán a partir de las cuatro de la tarde para darle ingreso a los fanáticos que cuenten con boleto para el partido de vuelta, correspondiente a la Final del Clausura 2026.

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Afición de Cruz Azul, durante la Final de Ida del torneo Clausura 2026 ante Pumas - Foto: Imago7

¿Qué otras cosas estarán prohibidas en el Estadio Olímpico Universitario?

Siguiendo el protocolo de seguridad, Pumas y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicaron un listado con los objetos que no podrán ingresarse al inmueble de la Ciudad de México.

Cinturones y bufandas.

Objetos de vidrio, plástico y aluminio.

Latas de aerosol.

Cosméticos.

Encendedores.

Cigarros.

Armas de fuego y punzocortantes.

Mantas y letreros.

Bolsas grandes

Alimentos.

Carriolas y sombrillas.

Binoculares.

Papel en rollo.

Mochilas.

Gel antibacterial mayor a 100 mililitros.

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