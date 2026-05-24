A 90 minutos de la gloria, Joel Huiqui tiene a Cruz Azul frente a la oportunidad más importante del Clausura 2026. La final ante Pumas continúa abierta tras el 0-0 de la ida y esta noche no existe margen de error en Ciudad Universitaria. La Máquina busca la ansiada décima estrella y el técnico sabe que la parte mental puede marcar la diferencia.

Más allá de lo táctico, Huiqui encontró en los discursos motivacionales un arma poderosa durante la Liguilla. Antes de cada partido, el entrenador suele reunir a sus jugadores para lanzar mensajes de unión, carácter y convencimiento. Esa fórmula acompañó a Cruz Azul en los momentos de mayor presión del torneo.

Previo a la semifinal de vuelta contra Chivas, el estratega volvió a tocar fibras sensibles dentro del vestidor. En la cancha del Estadio Jalisco, donde Cruz Azul necesitaba personalidad para imponerse, las palabras de Huiqui sirvieron como combustible emocional antes de vencer 1-2 al Rebaño.

“Escuchen. Tómense dos segundos. Sientan la respiración y escuchen el estadio”, soltó el entrenador ante un grupo completamente concentrado. El mensaje no quedó ahí. Huiqui pidió trabajo en equipo y recordó que cada esfuerzo dentro del terreno de juego podía quedar marcado para siempre.

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Como jugador, fue un referente defensivo de la institución cementera. Foto: ETZEL ESPINOSA/IMAGO7

La frase que más impactó al plantel apareció segundos después. “Que lo que hagamos hoy tenga eco en la eternidad”, repitió el técnico una y otra vez mientras los futbolistas respondían con intensidad. El vestidor celeste convirtió esa línea en una especie de mantra durante la eliminatoria ante Chivas.

Huiqui también dejó claro que el buen momento del equipo no nació de la casualidad. El entrenador destacó el esfuerzo colectivo y la disciplina que Cruz Azul mostró durante todo el Clausura 2026. Para el técnico, la clave del éxito radica en el convencimiento del grupo y en ejecutar el plan de partido sin titubeos.

Otro de los puntos que más fortaleció al plantel fue el respaldo total hacia cada futbolista. Huiqui recordó que cualquiera puede convertirse en héroe en una final y dejó abierta la puerta para que los suplentes también asuman protagonismo.

Ahora, en Ciudad Universitaria, el técnico podría repetir una fórmula similar antes de enfrentar a Pumas. Cruz Azul se juega el campeonato y la posibilidad de romper otra barrera emocional en su historia reciente. Dentro del vestidor celeste existe ilusión, nervio y la idea clara que lo que hagan esta noche tenga eco en la eternidad.

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