El documental Azul oscuro, Azul celeste busca dar voz a quienes vivieron desde dentro los conflictos que marcaron al club y a la Cooperativa. Reunió testimonios de cooperativistas, exjugadores, exdirectivos y trabajadores vinculados con la institución cementera.

“Tuvimos contacto con la gente que trabaja en la Cooperativa y al platicar de lo que estaba pasando, les pedimos permiso para hacer algún material acerca de su historia. Nos sorprendió mucho que dijeron que sí, que con todo gusto y que nos hayan abierto las puertas tanto a sus archivos como a toda la evidencia que tenían de lo que estaba pasando”, confesó Carlos Bátiz, director del filme.

El cineasta aseguró que la intención principal consistió en reflejar el impacto que esta crisis tuvo entre los socios de la Cooperativa, por lo que el equipo de producción reunió una extensa cantidad de testimonios.

“Es una historia que afectó a todos los socios de la Cooperativa, todos deben tener voz; desgraciadamente no puedes poner a todos, pero entrevistamos a más de 150 personas”, agregó del documental en que aparecen personajes relacionados con el club que conocieron de cerca las decisiones institucionales y deportivas de aquellos años. Entre ellos destacan exfutbolistas y directivos del club como Julio César Domínguez, Ricardo Peláez y Óscar Conejo Pérez.

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