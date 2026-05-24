Tras la final frente a Pumas, la institución cementera también atraerá la atención fuera de la cancha con el estreno del documental Azul oscuro, Azul celeste, película que revela detalles de los años más complejos de la cooperativa y el club.

El filme que llegará a las salas de cine el próximo 28 de mayo y fue dirigido por Carlos Bátiz y Carlos Carrera, expondrá diversos episodios y testimonios relacionados con la gestión administrativa que, de acuerdo con sus realizadores, tuvo consecuencias directas en el desempeño deportivo del Cruz Azul.

“Ojalá que la gente vaya [a verla], aunque se gane o no se gane [la final] la gente tiene que ir a ver el documental, porque van a entender un poco por qué Cruz Azul no ganaba. No puedes ser campeón cuando tu casa tiene tanta basura”, dijo Bátiz.

Según el director, la inestabilidad institucional y las decisiones administrativas tuvieron un impacto determinante en los tropiezos del equipo.

“Cuando descubres y entiendes lo que estaba sucediendo, vas a decir, ok, ya entendí. Sí tenían equipos buenos, equipos caros, pero también los cambiaban cada temporada, Ahí había algo raro. Van a entender un poco cómo el manejo de esa administración no era a favor de una gloria deportiva, era una gloria económica”, agregó.

Uno de los ejes centrales del documental es la figura de Guillermo Billy Álvarez, exdirectivo vinculado durante años con la Cooperativa y el club de futbol. La cinta revisa su ascenso dentro de la organización, así como las investigaciones legales y acusaciones de fraude.

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