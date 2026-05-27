El “Grupo de Hermandad México Cuba” de la Cámara de Diputados, integrado por legisladores de Morena, recibió a una delegación cubana en el recinto legislativo de San Lázaro, pocos días después de que la bancada guinda se deslindó de un pronunciamiento en respaldo a Raúl Castro, imputado en Estados Unidos por asesinato.

La vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Dolores Padierna, dijo al presidir este evento que las relaciones entre Cuba y México rebasan “por mucho” los valores que encierra la palabra amistad.

En su participación, la morenista reconoció al expresidente cubano Fidel Castro, pues aseguró que su obra y pensamiento “iluminan tiempos oscuros”.

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Sobre Raúl Castro, quien fue recientemente acusado en EU por el derribo de dos aviones estadounidenses el 24 de febrero de 1996, Padierna aseguró que “ha sido un ícono de la izquierda a lo largo de muchos años, un símbolo de la Revolución socialista en América Latina”.

En días pasados, este “Grupo de Hermandad” emitió, sin firmas visibles, un pronunciamiento en respaldo de Raúl Castro, ante los señalamientos en su contra del gobierno de Estados Unidos, en donde advirtió que las acciones hacia el cubano representaban “actos de coacción política en contra de la soberanía de una nación”.

En respuesta, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristopher Landau, autoproclamado “el Quita visas”, calificó como “poco honorable” lanzar un comunicado sin que nadie se responsabilizara directamente del apoyo a un “régimen abiertamente dictatorial”.

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Fue entonces que el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, salió a decir en un comunicado que dicho pronunciamiento se realizaba a título individual de cada legislador, en ejercicio legítimo a su derecho de libertad de expresión.

Grupo de Hermandad México Cuba de la Cámara de Diputados, integrado por legisladores de Morena, recibió a una delegación cubana este miércoles 27 de mayo de 2026. Foto: Especial

En el encuentro de este miércoles, en donde asistieron diputados cubanos como Luis Morlote Rivas y Yusuam Palacios Ortega, así como el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, los diputados guinda resaltaron “la defensa del pueblo cubano a través de la solidaridad”.

La delegación cubana, tras esta ceremonia, convocó a los legisladores mexicanos a participar en el coloquio Internacional "Fidel legado y futuro", que se celebrará en La Habana del 10 al 13 de agosto en homenaje al expresidente que gobernó casi medio siglo la isla.

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En la recepción de esta delegación cubana participaron los diputados federales de Morena: Dolores Padierna, María Magdalena Rosales Cruz, Gabriela Valdepeñas González, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Claudia García Hernández, Marisela Zúñiga y Leide Avilés Domínguez, quienes integran el “Grupo de Hermandad México Cuba” del que la bancada oficialista se deslindó.

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