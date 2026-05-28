Al acusar otra vez una campaña en contra de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que “no nos dejemos llevar por la finta de las redes”.

En su conferencia mañanera de este jueves 28 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que también quieren generar, a través de mentiras, una percepción que no es real de nuestro país.

“Importante que no nos dejemos llevar por la finta de las redes de esta campaña, que es parte de las campañas que ha habido contra el gobierno de México y contra México, porque no sólo contra el gobierno, sino contra México, contra su pueblo. Vinculados con gente aquí adentro, que quieren generar a través de las mentiras una percepción que no es real” declaró.

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“Por eso nosotros tenemos el Detector de Mentiras, por eso somos tan serios; más allá de estar diciéndole a los medios de comunicación y también en las redes sociales, pues que el acceso a la verdad es un derecho del pueblo en México” agregó.

Insistió en que hay una “articulación de noticias falsas” en contra del gobierno de México y “de los derechos que se han conseguido”: “Son unos del pasado, que quieren regresar a gobernar México para su beneficio”.

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