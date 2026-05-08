Siempre hay algo que hacer en CDMX, sobre todo el fin de semana. Checa estos planes para visitar en estos días.

Estampas gigantes en Reforma

Previo a cada Copa Mundial de la FIFA, la editorial Panini lanza el álbum oficial de estampitas del torneo, un producto que, desde hace muchos años, ha causado furor entre los aficionados al futbol.

Fotos: Panini Sport Mx

Para el Mundial 2026, se creó una experiencia temática en Paseo de la Reforma, en el camellón frente al hotel Four Seasons y la Estela de Luz: una exposición de 15 estampas gigantes de grandes futbolistas como Lionel Messi, Pelé, Diego Armando Maradona, Ronaldo Nazário, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Franz Beckenbauer, Andrés Iniesta y algunos logos oficiales de ediciones anteriores.

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Disponible el fin de semana durante las 24 horas.

La entrada es gratuita.

Casa Fortaleza Emilio ‘El Indio’ Fernández

No muy lejos del centro de Coyoacán está la Casa Fortaleza de Emilio ‘El Indio’ Fernández, uno de los directores de cine y actores mexicanos más reconocidos en el mundo.

Construida en 1946, es una joya arquitectónica al estilo colonial mexicano: con piedra volcánica, arcos de cantera, mosaicos de talavera, amplios jardines, espejos de agua, muebles de madera y vitrales.

Foto: Sectur CDMX

Dentro se exhiben piezas de arte prehispánico, objetos personales de ‘El Indio’, fotografías de rodajes históricos y otros objetos muy valiosos para el cine nacional.

Abrirá el fin de semana de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $200 pesos por persona.

Facebook: ‘Casa Fuerte de Emilio El Indio Fernández’.

Feria de la Barbacoa en Xochimilco

La barbacoa no solo se prepara en Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México. También en la CDMX puedes probar este manjar, específicamente en Xochimilco, donde cada año se celebra la Feria de la Barbacoa, un gran antojo para este fin de semana.

Su principal atractivo es la zona gastronómica con productores de este platillo, aunque también hay otras delicias mexicanas.

Foto: Alcaldía Xochimilco

Durante la feria hay exhibición y venta de artesanías y productos típicos de Xochimilco, así como presentaciones artísticas y culturales.

A un costado de la Escuela Nacional Preparatoria 1 Gabino Barreda.

La entrada es gratuita.

Facebook: ‘Alcaldía de Xochimilco’.

Restaurante temático de Star Wars en Insurgentes

Muy cerca del centro comercial Manacar y de la avenida Insurgentes Sur, se encuentra el restaurante teático de Star Wars, D27.

Foto: D27

Aunque el Star Wars Day ya pasó, el fin de semana es un buen momento para ir a conocerlo. Sus platillos y bebidas están inspirados en personajes de la saga, como Luke Skywalker, Chewbacca, Han Solo, Obi-Wan Kenobi y otros más.

Abrirá el sábado de 2:00 p.m. a 2:00 a.m. y el domingo de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

Instagram: @restaurante.d27

Expo mundialista en el MODO

Una casona estilo art nouveau de la colonia Roma alberga el Museo del Objeto (MODO), que este año festeja 16 años de historia con la exposición especial ‘La colección, con todas sus letras’.

Para ello, se ordenaron alfabéticamente miles de objetos recolectados por Bruno Newman a lo largo de 6 décadas y una de las secciones más llamativas es ‘M de Mundial’, compuesta de 3 vitrinas llenas de memorabilia original relacionada con las Copas del Mundo de 1970, 1971 (femenil) y 1986.

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Abrirá el fin de semana de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $80 pesos por adulto, $40 para adultos mayores, estudiantes, maestros, residentes de la colonia Roma con INE vigente y gratis para menores de 12 años.

Sitio web: elmodo.mx

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