Berlín. Ucrania lamentó este domingo cuatro muertos y casi 100 heridos en un bombardeo ruso con medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oréshnik, un ataque que llevó al país presidido por Volodimir Zelensky a solicitar más ayuda en defensa aérea y presión sobre Rusia.

Zelensky indicó en Telegram tras haber visitado los lugares atacados en Kiev que "cerca de 100 personas han resultado heridas en todo el país y, lamentablemente, otras cuatro han fallecido".

Sólo en Kiev, el ataque dejó dos muertos y 81 heridos, precisó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.

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"Entre los heridos hay tres niños" y "en los hospitales de la ciudad hay 31 heridos ingresados, entre ellos dos niños", señaló el alcalde en su cuenta de Telegram.

Según explicó la Fuerza Aérea de Ucrania, Kiev fue el "principal objetivo" de este nuevo bombardeo, en el que Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles.

Los militares ucranianos indicaron en un primer momento que Rusia usó, entre otros, 54 misiles de crucero y más de 30 misiles balísticos, aunque posteriormente informaron de que las tropas de Moscú usaron también el misil hipersónico Oréshnik.

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Yuri Ignat, portavoz de la Fuerza Aérea, indicó que ese sistema, capaz de moverse a una velocidad de entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo, según Moscú, figuraba entre los 690 sistemas ofensivos.

Zelensky condenó el ataque y acusó al jefe del Estado ruso, Vladimir Putin, de continuar "golpeando edificios residenciales con sus misiles".

El ataque ruso dañó "decenas de edificios residenciales y varias escuelas", según Zelensky, que precisó que el bombardeo dejó "prácticamente destruido" el Museo de Chernobyl, además de causar daños en el del Museo de Arte Nacional, entre otros edificios.

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También sufrió daños ligeros el Ministerio de Asuntos Exteriores, según informó el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrí Sibiga.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) que su oficina en Kie, sufrió daños debido al ataque ruso.

La oficina "fue alcanzada por escombros de uno de los muchos ataques en la ciudad, lo que dañó las ventanas de la tercera planta", indicó en su cuenta oficial en X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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No se reportaron heridos en el edificio, donde también tienen su sede otras muchas agencias de la ONU, agregó el director general.

"Respuesta a ataques terroristas"

Pese a que Kiev lamentó daños civiles que mostraron en sus redes sociales el propio Zelensky y Sibiga, desde Rusia el Ministerio de Defensa confirmó este domingo el uso de varios tipos de misiles (incluido el hipersónico Oréshnik, uno de los más avanzados que tiene el país) contra objetivos militares en Ucrania.

El ataque masivo se llevó a cabo "en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia", según el parte castrense.

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El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y antiguo presidente del país, Dmitri Medvédev, señaló que el ataque masivo fue una represalia por el reciente ataque contra una residencia de estudiantes en Lugansk, región ucraniana ocupada por los militares rusos, en el que fallecieron 21 personas y más de 40 resultaron heridas.

Moscú acusa a Kiev de ese ataque, aunque desde Ucrania se niega toda responsabilidad.

Kiev pide más apoyo

No es la primera vez que Moscú usa el Oréshnik en su guerra contra Ucrania. El medio ucraniano 'The Kyiv Independent' indicó que los militares rusos lo utilizaron por primera vez en noviembre de 2024, en un ataque contra la urbe oriental de Dnipró, e hizo lo propio contra la región de Leópolis, en el oeste del país invadido, el pasado 9 de enero.

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Ante el carácter masivo del ataque y frente al despliegue de medios como el Oréshnik, Sibiga reivindicó que "es la hora de insistir, no retirarse, en el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre el régimen ruso".

"Hacemos un llamamiento a favor de capacidades adicionales defensivas, incluidas para proteger nuestro cielo; inversiones para nuestra industria de defensa, más presión a Rusia y, entre otras cosas, decisiones políticas fuertes sobre la entrada de Ucrania en la Unión Europea", indicó Sibiga.

Sin noticias de mayores dotaciones de apoyo este domingo, Kiev sí recibió numerosas muestras de solidaridad, como la del canciller de Alemania, Friedrich Merz, el jefe de Gobierno del país europeo que más ha apoyado militarmente a Ucrania.

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"Una vez más, se utilizó el sistema de misiles Oréshnik. El gobierno federal condena enérgicamente esta escalada sin escrúpulos", manifestó Merz.

También expresaron su solidaridad con Ucrania el presidente francés, Emmanuel Macron (quien habló por teléfono con Zelensky); la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni; el primer ministro canadiense, Mark Carney, y una nutrida lista de jefes de Estado, primeros ministros y ministros de Asuntos Exteriores europeos, incluido el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares.

La alta representante europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, condenó "actos terroristas abominables" rusos, en referencia al bombardeo.