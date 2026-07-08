Orgulloso de sus raíces, Alejandro Fernández salió en defensa de México y de los mexicanos, luego de que el periodista argentino Eduardo Feinmann lanzara una serie de comentarios ofensivos contra el país.

La polémica comenzó este pasado martes, luego de que se hiciera viral un video en el que Feinmann expresara el odio que siente por el pueblo mexicano; y es que, según él, solo envidian a los argentinos.

"Detesto a los mexicanos, los detesto con toda mi alma. La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos... no solamente en el futbol, en todo. Quieren ser como nosotros", dijo; desatando una ola de críticas.

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A través de sus historias de Instagram, "El Potrillo" compartió un mensaje en el que condenaba el discurso del periodista y dejaba claro que, una sola persona no representa a toda una nación.

"Qué lamentable. No podemos tomar a un pendejo como este y hacerlo el reflejo de todo un país. Él no representa a Argentina ni a la gente tan chingona que he tenido la suerte de conocer", escribió.

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"El Potrillo" no se quedó callado ante los insultos que recibieron los mexicanos. Foto: Instagram.

Fernández también lamentó que los medios den espacio a este tipo de declaraciones que solo incentivan la hostilidad entre naciones.

"Qué lástima que todavía se les dé espacio a personas como esta, que convierten un tema deportivo en un discurso de odio entre países que deberían verse como hermanos".

El intérprete cerró su publicación con una frase contundente: "A México se le respeta".

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Pero el cantante no fue el único que reaccionó a las declaraciones de Feinmann, influencers como Paco de Miguel y Slobotzky cuestionaron a la emisora Radio Mitre por permitir declaraciones xenófobas.

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