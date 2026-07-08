La Copa del Mundo contó durante su primera fase con varios representantes de la Liga MX, futbolistas que, además de los seleccionados mexicanos, defendieron los colores de sus respectivos países con la ilusión de conquistar el máximo trofeo de la FIFA.

Uno de los jugadores que generó mayor expectativa por su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora fue Enner Valencia. El delantero ecuatoriano tuvo una complicada participación con su selección, que incluso se enfrentó a México en los octavos de final del certamen.

Lee también Guillermo Ochoa felicita a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria

Hasta hace unas horas, Valencia pertenecía al Pachuca, equipo al que llegó como una de las grandes figuras. No obstante, mediante sus redes sociales, la institución hidalguense anunció oficialmente su salida, poniendo fin a una etapa.

Acompañando el anuncio, los Tuzos dedicaron un mensaje de agradecimiento al goleador, reconociendo su profesionalismo, compromiso y entrega cada vez que defendió la camiseta blanquiazul.

"Enner, gracias por todo el esfuerzo y el talento aportado defendiendo este escudo, convirtiéndote en parte fundamental de esta historia. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos, con la certeza de que tu legado queda marcado en el corazón de nuestra afición", escribieron sobre el atacante que se va con 26 goles en 47 partidos.

[Publicidad]

Lee también Las primeras palabras de Rafa Márquez como técnico de la Selección Mexicana: Crean en este proyecto

De acuerdo con medios en Ecuador, el futuro de Valencia, quien cuenta con un paso por Europa, podría estar en la MLS, teniendo que definir su futuro en los siguientes días.