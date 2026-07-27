Charlotte.- Han pasado más de tres semanas desde la eliminación de la Selección Nacional en la Copa del Mundo 2026 y ningún jugador mexicano ha emigrado al futbol de Europa, más allá del interés en Erik Lira, Israel Reyes y Brian Gutiérrez.

No obstante, Nathan Silva considera que el jugador mexicano tiene lo necesario para destacar en el viejo continente y está seguro de que tarde o temprano muchos talentos cruzarán el Océano Atlántico.

"Creo que, con el tiempo, muchos jugadores mexicanos van a estar en Europa y van a dar lo mejor de sí para representar a su país", asegura el defensa central brasileño de los Pumas.

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De cara al Juego de Estrellas contra la MLS, el sudamericanos reconoce el desarrollo del circuito norteamericano, pero sentencia que la Liga MX también ha dado varios pasos hacia adelante.

"La Liga Mexicana también ha crecido muchísimo, con varios jugadores de otro nivel... Está Keylor (Navas), ha estado Sergio Ramos y esperamos hacer nuestro mejor trabajo, captar lo que quiere el profe (Antonio Mohamed), para que gane la Liga MX".

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¡Puro talento y magia! ⚽✨



Estos son los jugadores que nos representarán en los retos de habilidad. 😎



No te pierdas el #MLSAllStar Skills Challenge el 28 de julio. Disfrútalo en vivo en @AppleTV.@voit_mx. pic.twitter.com/tARadottRU — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 27, 2026

Ahora que ha pasado algunas horas junto a futbolistas con los que no suele convivir, Nathan afirma que "es una oportunidad linda estar aquí con grandes jugadores y compartir con ellos, sentir ese honor de ser parte de esta Liga, representar a la Liga Mexicana de la mejor manera posible".

Y hay algunos que lo han sorprendido, en especial Jesús Gallardo, quien es un baluarte en el Toluca y el Tricolor.

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"Gallardo representa mucho para el país, para la Liga, ha jugado varios Mundiales y espero aprender mucho de ellos", finalizó.