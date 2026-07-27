Los corridos tumbados volverán a tomar la capital mexicana con el regreso de Natanael Cano a los escenarios.

A casi dos años de su último concierto en solitario, el cantante anunció que regresa a la Ciudad de México para reencontrarse con sus fans y arrancar una nueva etapa en su carrera.

El cantante sonorense llegará en medio de uno de los momentos más sólidos de su carrera, impulsado por éxitos como “PRC”, “AMG”, “Pacas de billetes” y “El de la codeína”, temas que lo mantienen como una de las figuras más escuchadas del regional mexicano y la música urbana.

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¿Cuándo y dónde será el concierto?

Natanael Cano se presentará el próximo 18 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El espectáculo está programado para las 21:00 horas.

La última vez que el ícono de los corridos tumbados ofreció un concierto en la ciudad fue en agosto de 2024, cuando el recinto era conocido como Foro Sol.

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¿Cuánto cuestan los boletos?

De acuerdo con el mapa oficial del evento, los boletos tendrán diferentes precios, de acuerdo al tipo y la zona que elijas, sin embargo rondarán entre los mil 600 y los 4 mil 400 los VIP :

VIP: $4,439

$4,439 General A: $2,827

$2,827 General B: $1,600

$1,600 GNP: entre $2,827 y $4,311

entre $2,827 y $4,311 Verde B: entre $2,331 y $3,497

entre $2,331 y $3,497 Verde C: entre $1,215 y $1,871

entre $1,215 y $1,871 Naranja B: entre $1,674 y $2,310

entre $1,674 y $2,310 Naranja C: entre $967 y $1,277

entre $967 y $1,277 PCD: $1,600

También se ofrecerán paquetes VIP con precios que van desde los 6 mil y hasta los casi 10 mil pesos, aunque, por el momento no se ha dado conocer qué incluirán.

Además del concierto en CMDX, la gira Natanael Cano Vol. 1 Tour incluirá una fecha más en Guadalajara, aunque podrían agregarse más.

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