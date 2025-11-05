La segunda temporada live action de “One Piece” de Netflix se acerca cada vez y la compañía de streaming ya reveló incluso al actor que interpretará a Portgas D. Ace, el hermano de Luffy que jugará un papel importante en la historia.

El live action está basado en el manga y anime creado por Eiichiro Oda, quien a la fecha ha publicado 113 volúmenes de la historia hasta ahora. Esta obra ha destacado por su gran impacto en la cultura pop, teniendo productos como:

Juguetes

Figuras de colección

Ropa

Lego

Vasos

Tazas

Gorras

Videojuegos

La historia de la adaptación de Netflix sigue a Monkey D. Luffy, un joven lleno de energía quien tras escuchar la historia de Gol D. Roger, el rey de los piratas, decide embarcarse en una aventura para encontrar el legendario tesoro del One Piece.

"One Piece" es una se las series más famosas de anime. Foto: IMDB.

En la primera temporada del live action vemos a Luffy buscando a miembros para armar su tripulación de piratas y emprender un viaje peligroso por todo el mundo hasta llegar a la misteriosa Grand Line, donde se dice este valioso objetivo.

El inicio de esta aventura de Netflix adaptó los arcos de la Saga del East Blue, que comprenden desde el Arco del Amanecer Romántico hasta el final del Arco de Arlong Park, concluyendo con la pelea de Luffy vs. Arlong Dientes de Sierra.

Además, vemos al protagonista interpretado por Iñaki Godoy uniéndose en su aventura sus 3 compañeros o nakamas: Zoro (Arata Mackenyu), Nami (Emily Rudd) y Sanji (Taz Skylar), quienes lo ayudarán a buscar el tesoro y conocer el Mar Azul conformado por: (East Blue, West Blue, North Blue y South Blue) junto a la Grand Line.

La segunda temporada del live action de One Piece está programada para estrenarse el 10 de marzo de 2026 y que adaptará los arcos de Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island.

En esta continuación de "One Piece" veremos la historia de la Saga de Arabasta, donde la actriz Charithra Chandran intepretará al personaje de Nefertari Vivi, quien es princesa heredera del reino y necesitará la ayuda de la tripulación para ayudar a su país a librarse del golpe de estado de Crocodile (Joe Manganiello).