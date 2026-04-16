Infraestructura energética: condición para el avance de los Polos del Bienestar

A un año de la colocación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODECOBI) por parte del gobierno en el centro del Plan Nacional de Desarrollo, existe evidencia de un avance rápido en los lugares con infraestructura energética para facilitarlos.

De hecho, entre los criterios que condicionan la viabilidad del proyecto está la energía. Marcelo Ebrard, secretario de Economía señaló respecto a los criterios del gobierno federal que “es necesaria cierta infraestructura, debe tener acceso a energía… no puede ponerse simplemente en cualquier parte”.

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En consecuencia, la disponibilidad de energía explica el perfil industrial de los desarrollos, por ejemplo, en Topolobampo, industrias como la petroquímica, la producción de metanol, amoniaco, fertilizantes y otros proyectos de hidrogeno verde, han sido atraídos por la infraestructura de gas natural y electricidad.

Por otra parte, en Durango, el modelo apunta a sectores como electromovilidad, autopartes, electrónica especializada y manufactura avanzada, así como proyectos vinculados a fertilizantes, en un entorno diseñado para albergar industrias de alto valor.

Topolobampo y Durango: polos que avanzan

Topolobampo, en Sinaloa es una prueba de que el modelo está empezando a rendir frutos y a atraer inversiones. Entre ellos, la construcción de la primera planta de amoniaco en la costa del pacifico por parte de PROMAN, la cual representa una inversión de más de mil 500 millones de dólares.

Dicha planta, con gas natural de CFEnergía, está diseñada para ser una de las más modernas, seguras y eficientes del mundo, usando tecnologías que aseguran el alto desempeño y reducen el impacto ambiental.

En el caso del Polo ubicado en Durango, este se desarrolla gracias al aprovechamiento de un parque industrial existente, acción que refuerza la atracción de las inversiones gracias a la infraestructura existente.

Al respecto, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal comentó que la combinación de energía, conectividad y recursos, permiten posicionar al estado como un nuevo nodo industrial en el norte del país.

La infraestructura industrial especializada es el nuevo nodo de las inversiones. Foto: iStock

Parques industriales: otro elemento clave del modelo

Durango refleja un fundamento importante para la materialización de los Polos de Desarrollo: los parques industriales.

Se estima que la capacidad eléctrica de los más de 477 parques en operación en México supera actualmente los 13,200 megawatts, lo que equivale al consumo eléctrico de entre 10 y 13 millones de hogares mexicanos, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP).

A esto se suma una cartera de 103 ubicaciones en construcción en 52 municipios de 17 estados, que requerirán al menos 2,434 megawatts adicionales en los próximos años. Las cifras refuerzan que la energía ha dejado de ser un insumo más y se ha convertido en un filtro de inversión.

“Si no se garantiza el suministro eléctrico, las naves no se rentan y el proyecto pierde viabilidad”, advirtieron especialistas de O'Donnell, compañía dedicada al desarrollo de parques industriales.

Avances a diferente velocidad

El avance de los polos en Topolobampo y Durango, junto con otros en Puebla y Huamantla en Tlaxcala son prueba de que el modelo puede avanzar más rápido si se cuenta con las condiciones de infraestructura necesaria.

Estados como Hidalgo, si bien cuentan con ventajas logísticas relevantes como la cercanía a centros urbanos y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, su desarrollo podría ser más rápido con una mayor infraestructura que permita un mejor acceso a generación eléctrica sustentable.

Dichas necesidades, surgen de la creciente demanda de energía e insumos como el gas natural, que en sitios como Topolobampo han permitido un rápido avance en las industrias.

De ahí que otros proyectos, como el gasoducto que llevará gas natural a la central eléctrica de Tula, son importantes catalizadores en la aceleración del desarrollo de los polos en el estado y la región.

El objetivo de los Polos de Desarrollo para el Bienestar es redefinir el mapa industrial de México. Y para dicha meta, la energía no es secundaria, sino es la base para atraer más inversiones y generar más empleos.

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