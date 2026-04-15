Pensión ISSSTE 2026: ¿cuándo cae el pago del mes de mayo?; descúbrelo aquí

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El depósito de la correspondiente a mayo de 2026 ya tiene fecha oficial y llega con un ajuste que beneficiará a los pensionados. El adelanto responde al calendario institucional y a un día festivo clave que modifica los tiempos habituales de pago.

Este movimiento no solo evita retrasos, también permite a los beneficiarios organizar mejor sus finanzas desde finales de abril.

Pago pensión ISSSTE 2026. Foto: Archivo / El Universal
Pago pensión ISSSTE 2026. Foto: Archivo / El Universal

Lee también:

¿Cuándo depositan la pensión ISSSTE de mayo 2026?

El pago de la pensión del ISSSTE correspondiente a mayo de 2026 se realizará el miércoles 29 de abril de 2026.

Este adelanto es parte de la estrategia habitual del instituto, que deposita en los últimos días hábiles del mes anterior para garantizar que el dinero esté disponible antes de iniciar el nuevo periodo.

Fechas oficiales de depósito Pensión ISSSTE 2026. Foto: ISSSTE
Fechas oficiales de depósito Pensión ISSSTE 2026. Foto: ISSSTE

En esta ocasión, la fecha cobra relevancia porque antecede al Día del Trabajo, evitando cualquier afectación por la suspensión de actividades bancarias.

¿Quiénes reciben el pago de la pensión ISSSTE en mayo?

El depósito está dirigido a todos los beneficiarios registrados en el sistema de pensiones del ISSSTE, incluyendo distintas modalidades.

Entre quienes recibirán el pago se encuentran personas con pensión por:

  • Jubilación
  • Retiro por edad y tiempo de servicio
  • Cesantía en edad avanzada
  • Vejez
  • Invalidez
  • Viudez
  • Orfandad
  • Ascendencia

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada, por lo que estará disponible desde el mismo 29 de abril.

Lee también:

Calendario completo de pagos ISSSTE 2026: fechas confirmadas

El calendario oficial del ISSSTE para el resto de 2026 ya está definido y mantiene el esquema de pagos anticipados. Estas son las fechas clave:

  • 29 de mayo de 2026
  • 29 de junio de 2026
  • 30 de julio de 2026
  • 28 de agosto de 2026
  • 30 de septiembre de 2026
  • 29 de octubre de 2026
  • 27 de noviembre de 2026

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