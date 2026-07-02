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Coacalco, Méx.- “Llovió muy intenso y con granizo; nunca nos habíamos inundado así. Llegaba el agua a los patios, pero ahora se metió a las casas”, declaró Alicia Delgadillo, vecina de la colonia Villa de las Flores.
Delgadillo narró que la lluvia del miércoles dejó estragos en la calle Moras; su coche quedó cubierto de granizo y el agua pluvial se metió a su casa, aunque no afectó muebles ni electrodomésticos.
“El agua se metió y llegó como al nivel de tres escalones. Nunca había pasado; yo creo que fue por el granizo. Llovió como dos horas y una media hora de puro granizo”, dijo Alicia.
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Mientras que Fabiola y su esposo, en esa misma calle de Moras, lograron proteger aparatos electrodomésticos para que no se mojaran, ante la intensa lluvia que dicen “nos sorprendió porque nunca había pasado”.
Además, explicó que la basura es un factor que la población sigue sin considerar para evitar que ocurran inundaciones. “Lamentablemente hay gente que no entiende y sigue tirando su basura en las calles y por eso nos pasa esto. No es posible que no haya conciencia”.
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Personal del gobierno municipal de Coacalco se encuentra realizando labores de limpieza en los patios y cisternas de las casas afectadas, además de desazolvar los drenajes de la colonia utilizando equipos vactor.
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mahc/LL
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