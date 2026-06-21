Para identificar daños estructurales en edificios, puentes, torres eléctricas y otras obras civiles sin necesidad de realizar inspecciones visuales, el investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ramsés Rodríguez Rocha, desarrolló el algoritmo denominado “de Rigideces Base”, una herramienta capaz de localizar con precisión elementos dañados en una estructura y medir la pérdida de rigidez en columnas y vigas.

El profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Zacatenco, explicó que el método funciona mediante la colocación de acelerómetros en diferentes puntos de una construcción. Estos dispositivos registran mediciones dinámicas que posteriormente son procesadas mediante un algoritmo programado en Matlab, permitiendo detectar zonas afectadas incluso cuando los daños permanecen ocultos.

El especialista señaló que esta tecnología representa un avance significativo para la evaluación de inmuebles después de fenómenos naturales como los sismos, ya que facilita la toma de decisiones sobre reforzamientos estructurales o, en casos extremos, la demolición de edificaciones que representen riesgos para la población.

Lee también SEP da a funcionarios cursos de coaching y negociación; gasta 15.3 mdp en imagen personal

“Si la estructura sufrió un sismo y se dañó, obtenemos una respuesta dinámica con daño y, con base en este algoritmo, se reconstruye un estado inicial sin daño; el método hace la comparación y determina los elementos de la estructura que están dañados y en qué medida han perdido rigidez”, explicó Rodríguez Rocha.

Detalló que la herramienta es capaz de detectar afectaciones incluso cuando las columnas o vigas se encuentran cubiertas por plafones, muros o acabados arquitectónicos que dificultan una evaluación visual tradicional.

[Publicidad]

El investigador recomendó aplicar este sistema en edificios con una antigüedad superior a 15 años, en construcciones que hayan experimentado sismos de alta intensidad o en inmuebles cuyo uso original haya cambiado, condiciones que pueden modificar el comportamiento estructural de las edificaciones.

Lee también Alejandra Suárez recibió 9 disparos y no se investiga como intento de feminicidio; “no me mató, pero me quitó la tranquilidad”

Asimismo, puso a disposición del Gobierno de la Ciudad de México esta metodología como una contribución para fortalecer la seguridad estructural de los inmuebles de la capital y prevenir riesgos para la población.

[Publicidad]

Rodríguez Rocha destacó que el algoritmo ya fue probado con éxito en un hotel de California, Estados Unidos, donde los resultados obtenidos coincidieron con la ubicación real de grietas y daños detectados en la construcción. Más recientemente, la herramienta fue aplicada en el edificio de licenciatura de la ESIA Zacatenco.

El investigador aseguró que México se encuentra a la vanguardia internacional en el desarrollo de tecnologías para la detección de daños estructurales, impulsado en gran medida por la experiencia acumulada en el estudio de fenómenos sísmicos.

Lee también Más de 30 años entre hilos, costuras y tijeras

[Publicidad]

A diferencia de otros métodos utilizados en el mundo, explicó, el algoritmo de Rigideces Base permite identificar daños específicos en elementos estructurales concretos y no únicamente por niveles o zonas generales de una construcción, lo que incrementa significativamente la precisión de los diagnósticos.

La innovación tecnológica desarrollada por el académico politécnico cuenta además con reconocimiento legal, al estar inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor (Indautor), lo que respalda su originalidad y potencial aplicación en la evaluación de infraestructura estratégica en México y otros países.

dmrr