Un video captado por cámaras de seguridad en Tampico, Tamaulipas, se ha viralizado rápidamente, generando una intensa polémica en redes sociales sobre la responsabilidad de los padres y la heroica intervención de extraños.

Las imágenes muestran a un padre desesperado cargando a su hija pequeña, quien se encontraba sufriendo una asfixia por atragantamiento con un dulce. En medio del pánico del progenitor, un joven presente en el lugar intervino de manera decisiva.

Foto: Captura de pantalla en X.

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En el metraje, se observa cómo el padre, visiblemente angustiado, se aproxima a un grupo de personas, principalmente mujeres, solicitando auxilio de forma caótica. Ante la situación crítica, un joven identificado como Elián del Ángel reaccionó instantáneamente. El joven tomó a la menor y aplicó la maniobra de Heimlich, logrando desobstruir la vía aérea de la niña y permitiéndole respirar nuevamente. Gracias a esta acción, el incidente no pasó de un susto mayúsculo para la familia y los testigos, esto de acuerdo con el contenido de X.

El debate en redes y el reconocimiento al socorrista

La difusión del video ha polarizado las opiniones de los internautas. Una gran parte de los usuarios en redes sociales han premiado la rápida y efectiva intervención de Elián del Ángel, calificándolo de héroe y reconociendo el valor de estar capacitado para actuar en momentos de vida o muerte. Su destreza para aplicar la maniobra de Heimlich correctamente fue el factor determinante para salvar la vida de la menor.

En contraste, muchos otros usuarios criticaron al padre por no estar preparado para enfrentar una emergencia de este tipo, señalando su falta de conocimiento sobre primeros auxilios básicos. Sin embargo, hubo también quienes salieron en defensa del padre, argumentando que, en una situación de pánico extremo y donde la vida de un hijo está en riesgo, la reacción humana más natural y acertada es pedir ayuda desesperadamente a quien se encuentre cerca, priorizando la acción de un tercero capacitado sobre la propia parálisis.

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🇲🇽 | En Tampico, una niña comenzó a atragantarse con un dulce y su padre salió desesperado a pedir ayuda.



Un joven identificado como Elián del Ángel reaccionó de inmediato aplicándole la maniobra de Heimlich y todo quedó en un susto.



Reconocimiento al joven que supo actuar. 👏 pic.twitter.com/Q7Ksc708Cu — Sergio (@Seergiot3ck) August 6, 2026

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Guía definitiva para actuar ante un atragantamiento

Este incidente resalta la necesidad de que la población en general tenga conocimientos básicos de socorrismo. Un atragantamiento puede ocurrir en segundos, y la acción correcta y oportuna es crucial. Dependiendo de la edad y condición de la persona afectada, los procedimientos varían.

De acuerdo con las guías de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA, organización líder en guías de reanimación), y siguiendo las recomendaciones de fuentes especializadas como MedlinePlus (servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.) y KidsHealth (recurso educativo de salud infantil), estos son los pasos detallados para actuar. Si te encuentras solo, también puedes realizarte la maniobra a ti mismo.

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Si la víctima es un adulto o niño mayor de un año

Identifique la señal: La persona no puede hablar, toser ni respirar, y a menudo lleva las manos al cuello (señal universal de atragantamiento).

La persona no puede hablar, toser ni respirar, y a menudo lleva las manos al cuello (señal universal de atragantamiento). Colóquese atrás: Párese o póngase de rodillas detrás de la persona y rodéela con los brazos por la cintura.

Párese o póngase de rodillas detrás de la persona y rodéela con los brazos por la cintura. Ubique las manos: Cierre una mano en puño y ponga el lado del pulgar contra el abdomen, justo por encima del ombligo y lejos de las costillas.

Cierre una mano en puño y ponga el lado del pulgar contra el abdomen, justo por encima del ombligo y lejos de las costillas. Sujete el puño: Tome su puño con la otra mano.

Tome su puño con la otra mano. Comprima: Haga un movimiento rápido y fuerte hacia adentro y hacia arriba, como si quisiera levantar a la persona (simulando una tos artificial).

Haga un movimiento rápido y fuerte hacia adentro y hacia arriba, como si quisiera levantar a la persona (simulando una tos artificial). Repita: Realice las compresiones abdominales (maniobra de Heimlich) de forma rítmica hasta que el objeto sea expulsado o la persona pierda el conocimiento.

Realice las compresiones abdominales (maniobra de Heimlich) de forma rítmica hasta que el objeto sea expulsado o la persona pierda el conocimiento. Maniobra a sí mismo: Si está solo, puede usar sus manos de igual forma o presionar la parte alta de su abdomen contra el borde de un objeto firme, como una mesa, silla o baranda.

Primeros auxilios, 911. Foto: Especial

Si la víctima es un bebé menor de un año

Evalúe la situación: Si el bebé tose con fuerza o puede emitir sonidos, déjalo toser; es la mejor forma de sacar el objeto. Si no puede respirar o emitir sonidos, actúa de inmediato.

Si el bebé tose con fuerza o puede emitir sonidos, déjalo toser; es la mejor forma de sacar el objeto. Si no puede respirar o emitir sonidos, actúa de inmediato. Golpes en la espalda: Coloque al bebé boca abajo a lo largo de su antebrazo o muslo, sosteniendo su mandíbula para que la cabeza quede más baja que el cuerpo. Dé 5 golpes firmes (con la palma de la otra mano) en la espalda, entre los omóplatos.

Coloque al bebé boca abajo a lo largo de su antebrazo o muslo, sosteniendo su mandíbula para que la cabeza quede más baja que el cuerpo. Dé 5 golpes firmes (con la palma de la otra mano) en la espalda, entre los omóplatos. Compresiones en el pecho: Voltee al bebé boca arriba sobre su muslo, manteniendo la cabeza más baja. Con dos dedos (índice y medio), presione 5 veces en el centro del pecho, justo debajo de la línea de las tetillas.

Voltee al bebé boca arriba sobre su muslo, manteniendo la cabeza más baja. Con dos dedos (índice y medio), presione 5 veces en el centro del pecho, justo debajo de la línea de las tetillas. Repita el ciclo: Alterne entre 5 golpes en la espalda y 5 compresiones en el pecho hasta que el objeto salga o el bebé pierda el conocimiento.

Qué NO debe hacer bajo ninguna circunstancia

No meta los dedos a ciegas en la boca: Nunca intente un barrido (meter los dedos a ciegas) si no ve el objeto, ya que corre el riesgo de empujarlo más profundamente en la garganta.

Nunca intente un barrido (meter los dedos a ciegas) si no ve el objeto, ya que corre el riesgo de más profundamente en la garganta. No se detenga: Continúe con las maniobras hasta que llegue ayuda médica calificada, el objeto sea expulsado o la víctima pierda el conocimiento. Si la víctima queda inconsciente, se debe iniciar RCP (Reanimación Cardiopulmonar) de inmediato.

Continúe con las maniobras hasta que llegue ayuda médica calificada, el objeto sea expulsado o la víctima pierda el conocimiento. Si la víctima queda inconsciente, se debe iniciar (Reanimación Cardiopulmonar) de inmediato. Evite sacudidas bruscas: Los movimientos deben ser firmes y controlados, especialmente en bebés.

Estar preparado y saber cómo reaccionar ante estas emergencias puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia. Si tienes dudas o quieres profundizar, puedes consultar los detalles adicionales en guías médicas oficiales o buscar cursos de primeros auxilios certificados.

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