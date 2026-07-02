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Autoridades federales aseguraron 12 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas que formaba parte del equipaje de un pasajero (quien se hacía pasar por discapacitado) procedente de Medellín, Colombia.
En un comunicado el Gabinete de Seguridad informó que la detección fue resultado de las acciones de inteligencia aduanera, análisis estratégico y gestión de riesgo implementadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que permitieron identificar la operación como de riesgo y realizar una inspección especializada.
La persona involucrada y la mercancía asegurada fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
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En esta acción participaron integrantes de la Aduana del Aeropuerto Internacional de Cancún, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Este aseguramiento refleja la eficacia de la coordinación interinstitucional y de los mecanismos de inteligencia y control aduanero para detectar operaciones ilícitas y fortalecer la seguridad en los puntos de ingreso al país”, detalló el Gabinete de Seguridad.
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La Agencia Nacional de Aduanas refrendó su compromiso de fortalecer las acciones de inspección, inteligencia y vigilancia aduanera para combatir el tráfico de mercancías ilícitas y contribuir a la seguridad nacional.
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aov/bmc
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