El nuevo KIA EV3 inició la producción en su planta de Pesquería, Nuevo León, convirtiéndose en el primer vehículo 100% eléctrico de la marca ensamblado en el país.

La producción del KIA EV3 forma parte de una inversión de 649 millones de dólares, destinada a fortalecer las capacidades industriales y tecnológicas de la planta, además de acelerar la transición hacia procesos de manufactura más sustentables.

Foto: Benito Martínez Gil

Inversión con enfoque ambiental

El plan contempla la modernización de la línea de producción para fabricar vehículos electrificados, así como diversos proyectos orientados a reducir el impacto ambiental de la operación.

Entre ellos destaca la instalación de un parque de paneles solares con capacidad inicial de 2 megawatts, suficiente para generar energía equivalente al consumo anual de aproximadamente 4,000 hogares. KIA prevé ampliar esta infraestructura hasta alcanzar 8 megawatts para 2030.

Asimismo, la compañía puso en marcha una segunda planta de reciclaje de aguas residuales que permitirá reutilizar cerca del 70% del agua tratada empleada en los procesos industriales, fortaleciendo su estrategia de uso responsable de los recursos naturales.

Lee también Multa de 9 mil pesos a autos en CDMX sin este trámite en agosto 2026

[Publicidad]

Foto: Benito Martínez Gil

Más infraestructura para la movilidad eléctrica

Como parte de su apuesta por el desarrollo del ecosistema de electromovilidad en México, KIA también destinará recursos para impulsar la instalación de infraestructura pública de carga.

En colaboración con sus socios comerciales, la marca planea instalar cargadores para vehículos eléctricos en puntos estratégicos como centros comerciales, universidades y distribuidores, con el objetivo de facilitar la adopción de la movilidad eléctrica entre los consumidores mexicanos.

Además, quienes adquieran un EV3 recibirán un cargador doméstico de 7.4 kW, la instalación de hasta 22 metros de cable, tres años de mantenimiento y tres años de garantía, buscando reducir una de las principales barreras para quienes compran un vehículo eléctrico por primera vez.

[Publicidad]

Foto: Benito Martínez Gil

KIA EV3: el primer eléctrico hecho en México

El KIA EV3 es un SUV subcompacto totalmente eléctrico diseñado para atender las necesidades de las familias. Está construido sobre la plataforma eléctrica e-GMP y llega a México con un motor delantero de 201 hp y 209 lb-pie de torque.

Se ofrecerá en 2 versiones. La EX, con batería de 58.3 kWh, anuncia una autonomía de hasta 436 kilómetros; mientras que la SXL incorpora una batería de 81.4 kWh, con una autonomía de hasta 605 kilómetros.

Desde la versión EX incorpora una pantalla panorámica integrada de casi 30 pulgadas (12.3" + 5.3" + 12.3"), manijas auto retráctiles, Kia Connect con actualizaciones OTA, llave digital desde el teléfono y asistentes avanzados de conducción. La variante SXL añade rines de 19 pulgadas, techo panorámico, sistema de audio Harman Kardon de ocho bocinas, faros LED de proyección y asientos delanteros ventilados y calefactables con memoria para el conductor.

[Publicidad]

Foto: Benito Martínez Gil

Estará disponible con un precio inicial de 689,700 pesos para la versión EX, mientras que la variante SXL tendrá un precio de 767,700 pesos.

Con esta estrategia, el EV3 entra a competir en un segmento donde ya participan modelos como el Lynk & Co 02, disponible desde 685,000 pesos, y el Volvo EX30, cuyo precio arranca alrededor de 749,900 pesos. Frente a ellos, la principal carta del EV3 es su combinación de autonomía, equipamiento y el hecho de ser el primer Kia eléctrico fabricado en México.

El KIA EV3 también será el primer vehículo de la marca en incorporar Kia Connect, la nueva plataforma de servicios conectados de la compañía. Además, fue reconocido como World Car of the Year 2025, uno de los premios internacionales más importantes de la industria automotriz.

[Publicidad]

Nuevo León fortalece su papel estratégico

Además del KIA EV3, la planta de KIA en Nuevo León mantiene la producción de los modelos K3 y K4.

Recientemente, la instalación recibió el Gold Plant Quality Award 2026 de J.D. Power, reconocimiento que la distingue como la planta con la mejor calidad inicial en México y en todo el continente americano.

Leer también Cuál es el mejor horario para conducir en carretera

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters