Los primeros 151 estudiantes de la carrera de Transporte Ferroviario del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) concluyeron sus estudios y se convirtieron en la primera generación de técnicos ferroviarios formados en Educación Media Superior en México, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los egresados pertenecen a los planteles Cancún IV y Chetumal, en Quintana Roo, y fueron preparados para incorporarse a actividades relacionadas con la operación, mantenimiento y seguridad del sistema ferroviario nacional, incluido el Tren Maya.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que esta formación forma parte de la estrategia para vincular la educación con los proyectos prioritarios del país y atender la demanda de personal especializado en el sector ferroviario.

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“Con la Nueva Escuela Mexicana formamos a las y los jóvenes con los conocimientos y habilidades que demanda el país. Esta primera generación de técnicos ferroviarios contribuirá a fortalecer el Tren Maya y el desarrollo del sistema ferroviario nacional con talento mexicano altamente capacitado”, afirmó en un comunicado.

La carrera de Transporte Ferroviario fue creada en 2023 y, de acuerdo con el director general del CONALEP, Rodrigo Rojas Navarrete, convirtió a Quintana Roo en la primera entidad del país en ofrecer esta especialidad en el nivel medio superior.

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Los 151 graduados obtuvieron el título de Profesional Técnico Bachiller, que les permite incorporarse al mercado laboral con competencias especializadas, además del certificado de Educación Media Superior para continuar estudios universitarios.

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La SEP destacó que uno de los principales beneficios del Bachillerato Nacional es la doble certificación, que amplía las oportunidades académicas y laborales de los estudiantes.

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Técnicos del Conalep se preparan para operar el sistema ferroviario

Durante su formación, los alumnos realizaron prácticas profesionales en instalaciones del Tren Maya, donde desarrollaron habilidades relacionadas con mantenimiento ferroviario, control de operación, seguridad, normatividad y gestión del transporte.

Delgado afirmó que la preparación de técnicos especializados busca fortalecer la movilidad nacional, generar empleos y garantizar que los proyectos ferroviarios del país sean operados por personal capacitado en México.

“Estamos formando técnicos para fortalecer la movilidad nacional, generar empleos de calidad y asegurar que nuestro sistema ferroviario sea operado por talento mexicano con preparación de excelencia y sentido social”, señaló.

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Destacó que esta primera generación representa un paso en la consolidación de una oferta educativa orientada a sectores estratégicos para el desarrollo económico y de infraestructura del país.

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gs