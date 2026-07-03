Kiev.— Al menos 27 personas murieron y 91 resultaron heridas ayer en Kiev tras una ofensiva de drones y misiles rusos, que las autoridades calificaron como el mayor ataque contra la capital ucraniana desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Los ataques de Moscú contra Ucrania son casi cotidianos desde hace más de cuatro años, con alertas aéreas que forman parte de la rutina de sus habitantes.

Kiev, que dispone de recursos mucho más limitados, especialmente en materia de misiles, también ha intensificado sus ataques contra territorio ruso, golpeando en particular al sector petrolero.

En las calles de Kiev, los habitantes acudieron en masa a los refugios, algunos con colchones bajo el brazo.

Unas 52 mil personas, entre ellas 4 mil 500 niños, se refugiaron en estaciones subterráneas para protegerse, la cifra más alta de los últimos años, reportó el Metro de Kiev.

De acuerdo con el jefe de la administración militar de Kiev, Tymour Tkachenko, 27 personas han muerto en los ataques y 91 resultaron heridas.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, prometió que su país responderá y pidió a EU que le dé licencia para fabricar misiles de defensa antiaérea Patriot, a fin de “impedir ataques como éste”.

Zelensky denunció que “Rusia apunta a blancos civiles únicamente para obligar a Ucrania a renunciar a su Estado (... ) Eso no ocurrirá”, y prometió responder a los ataques. Pidió a sus aliados que evalúen la posibilidad de acelerar la ayuda en materia de defensa aérea para su país en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Turquía la próxima semana.

El Ministerio ruso de Defensa señaló que el bombardeo era una respuesta a los recientes ataques de largo alcance de Ucrania, que han causado escasez de combustible y han puesto presión sobre el presidente Vladimir Putin.

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