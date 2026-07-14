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Moscú.- Rusia lanzó la nave Soyuz MS-29 con tres tripulantes a bordo, dos cosmonautas rusos y un estadounidense, con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI).
El lanzamiento tuvo lugar a la hora prevista, las 14.48 GMT, desde el cosmódromo de Baikonur, situado en la estepa kazaja. El cohete portador Soyuz-2.1a fue el encargado de propulsar la nave tripulada y será quien la ponga en órbita ocho minutos después.
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