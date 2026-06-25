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Berlín. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, anunció este jueves una "operación de influencia" de 40 días del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) para presionar a Moscú para poner fin a la guerra.
Zelenski anunció en sus redes sociales que se había reunido con el jefe del SBU, el mayor general Yevheni Jmara, que le informó sobre los ataques de medio y largo alcance contra objetivos en la retaguardia rusa y sobre las actividades en el frente.
"He aprobado una operación de influencia de 40 días por parte del Servicio contra el Estado agresor con el objetivo de obligarlo a poner fin a la guerra", reveló, sin dar más detalles sobre la naturaleza de la operación.
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Zelensky recalcó que durante los últimos meses el SBU ha hecho gala del "rendimiento más elevado" a la hora de defender las posiciones ucranianas en el frente a través del uso de varios tipos de drones.
Según numerosos analistas, en las últimas semanas Ucrania ha conseguido mejorar su situación en el frente y Kiev asegura que el pasado mayo recuperó ante Rusia más territorio del que perdió, por primera vez desde 2023.
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Además, Zelensky informó este jueves de una nueva ronda de ataques de larga distancia contra infraestructuras energéticas enemigas, que alcanzaron depósitos de petróleo en la región sureña rusa de Krasnodar y dos refinerías en la ciudad de Ufá.
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En su discurso a la nación del miércoles, el presidente ucraniano dijo que más de 60 regiones rusas sufren escasez de combustible debido a los ataques casi diarios con drones ucranianos a las infraestructuras de refinación y almacenamiento de petróleo rusas.
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ss/mcc
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