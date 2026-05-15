Para la semana del 16 al 22 de mayo el gobierno federal mantendrá el subsidio destinado a los combustibles, el cual otorga a través del estímulo fiscal para que los consumidores sigan pagando una cuota disminuida del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

Pero, en el caso del diésel se reduce, mientras que para las gasolinas aumentará respecto al vigente hasta este viernes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó lo anterior en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el caso del diésel, la cuota del IEPS que pagarán los transportistas pasa de 2.70 a 2.73 pesos por cada litro, ya que el estímulo fiscal bajó de 63.22% a 62.92%.

Lee también SAT exhorta a donatarias para presentar su declaración informativa; de no hacerlo, perderán autorización

Así el gobierno federal pondrá 4.63 pesos con el fin de apoyar a que los transportistas no cubran la cuota total del gravamen, que es de 7.36 pesos.

En tanto que los consumidores de la gasolina regular o magna gozarán de un mayor subsidio, que sube a 49.46% equivalente a 3.31 pesos frente al 49.15% que la SHCP determinó hasta el 15 de mayo.

Con ello a los automovilistas se les recorta la cuota del gravamen en una semana de 3.40 a 3.38 pesos, y no pagan la completa que es de 6.70 pesos por cada litro.

Lee también Congelan cuentas de Rocha Moya y otros ligados al narco, confirman fuentes del sector bancario; fueron bloqueadas desde el 6 de mayo

También para la Premium o roja el gobierno federal decidió incrementar el porcentaje del subsidio fiscal de 40.42% a 41.07%.

La cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios disminuye de 3.37 que se paga hasta el viernes 15 de mayo a 3.33 pesos por litro a partir de este sábado 16 y hasta el 22 del mismo mes, lo que les permite no pagar los 5.65 pesos que es el total de impuesto sin subsidio.

Además de dicho estímulo fiscal, tanto la nagna como el diésel tienen un tope en el precio al público en general de 24 y 27 pesos por litro en las estaciones de servicio derivado de un acuerdo entre empresarios y el gobierno federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc